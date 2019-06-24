Telegram 5.8 güncellemesi birçok yeniliği beraberinde getiriyor

Mesajlaşma uygulaması Telegram 5.8 güncellemesi ile numarasız kişi kaydetme, bölgesel gruplar kurma özelliklerini kazandı.

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Telegram 5.8 güncellemesi ile yakınınızda bulunan insanlara mesaj atabileceksiniz

Rus yazılımcı Pavel Durov tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Telegram aldığı son güncelleme ile birçok yeni özelliğe kavuştu. 200 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip uygulamada artık kişileri numara ihtiyacı olmadan kayıt edebileceksiniz. Anonim olarak yazışmaya olanak sağlayan hizmet ile rehber kaydı oluşturmak daha basit olacak. Telegram 5.8 güncellemesi ile gelen bir başka özellik ise ‘Yakınımdaki kişileri ekle’ seçeneği oldu. Kullanıcılar uygulama arayüzünün sol çekmecesinde bulunan Rehber kısmından bu seçeneğe ulaşabilecek. Bu yenilik, GPS tabanlı olarak yakınınızda bulunan Telegram kullanıcıları ile mesajlaşmanıza olanak sağlıyor. Harita üzerinden erişebileceğiniz insanlar ile mesaj servisinin yanında gruplar kurarak toplu olarak iletişime geçebileceksiniz.

Gizlilik konusunda ilk uçtan uca şifreleme özelliğini mobil sisteme getiren Telegram, yeni güncelleme ile sistem ve güvenlik optimizasyonlarında gelişme sağladı. Ayrıca güncellemede, bildirim ve ses seçeneklerini, uygulama içerisinde bulunan ayarlar sekmesinden varsayılan seçeneklere dönmenizi sağlayan bir buton eklendi. Son olarak ise kanalda veya grupta yönetici olan kullanıcılar yönetici haklarını diğer grup üyelerine veya yöneticilerine aktarabilecekler. Güncelleme ile birlikte yeni özellikleri cihazınızda denemek isterseniz aşağıda bulunan App Store ve Google Play Store linkleri üzerinden uygulamayı indirebilir veya var olan uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.

App Store ve Google Play Store Telegram 5.8 bağlantılarına buradan ulaşabilirsiniz.