Bitcoin
Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!
Telegram son yatırımlarından biri olan sanal para birimi “Gram” için ABD’de 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek ve yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iadesi yapacak.
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Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!
Telegram’ın ABD’de gerçekleştirdiği “Gram” kripto para birimini başlatma teklifi başarısız oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün Telegram tarafından gerçekleştirilen ihlallerin giderilmesi için yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iade etmesine ve 18.5 milyon dolarlık ceza ödemesine karar verildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Telegram yeni sanal para birimi Gram’ın Bitcoin’e benzer merkezi olmayan bir yapıya sahip olacağı söylemişti. Aynı zamanda şirket Gram para biriminin 31 Ekim 2019’a kadar hazır olacağına söz vermişti. Şirket Ekim ayına kadar Gram para birimlerinin teslim edilmemesi durumunda girişimcilere yatırımlarını geri ödeyeceğini söylemişti. Ancak Ekim ayının ortasına gelindiğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) müdahale ederek şirkete karşı geçici bir sınırlama emri almıştı. Kararın gerekçesi olarak Gram sanal para biriminin bir menkul kıymet olarak görüldüğü ve 1933 tarihli düzenlenen kanunları ihlal ettiği gösterildi. Daha sonra Mart ayında ABD’nin New York Güney Bölge Mahkemesi, Gram dağıtılmasını engelleyen bir ön tedbir kararı aldı. Tüm bu olanların ardından son olarak SEC nihai kararını verdi.
SEC icra bölümü siber birim şefi Kristina Littman açıklamasında şunları söyledi: “Yeni ve yenilikçi işletmeler sermaye piyasasına katılabilirler ancak federal menkul kıymetler yasalarının kayıt şartlarını ihlal edemezler. Bu şartlar altında Telegram’ın yatırımcılara fon iade etmesi ve karar verilen cezayı ödemesi gerekmekte.” dedi. Telegram tüm bu alınan kararlara itirazda bulunmadan cezayı kabul etti. Şirketin gelecekte Gram girişimini yeniden hayata geçirme planları olup olmadığı henüz bilinmiyor. Benzer bir süreci Facebook’un dijital para birimi “Libra” için de görmüştük. Yetkililer tarafından yoğun bir inceleme yürütülmüş ve bu lansmanda sürekli olarak gecikmelere neden olmuştu.
Bitcoin
Bitcoin 11.000$’ı aşmışken: Ledger Nano X incelemesi! (HEDİYELİ)
Güncelleme: Yarışmamızı Sura Çepik kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Çekilişimizi Instagram hesabımızın canlı yayın tekrarından izleyebilirsiniz.
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Not: Yarışma kurgusunu sadece BtcTurk’e üye olmak olarak değiştirdiğimiz için Gleam’i devreden çıkarttık. Katılım için üye olduktan sonra katılım formunu doldurmanız yeterli. Yarışmanın kazananını 4 Temmuz Perşembe günü canlı yayında belirleyeceğiz.
Ledger Nano X incelemesi
Son yıllarda teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri kripto paralar. Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar, kullanıcılara sundukları merkeziyetsiz yapı ve şeffaflık gibi özelliklerle yepyeni bir pencere açıyor. Tabii ki son yıllarda kripto paraların değerlenmesiyle oluşan ilgiyi de es geçmemek gerek.
Konu kripto paralar olduğunda güvenlik oldukça önemli. Zira daha önce birçok kişinin kripto paralarını çaldırdığına şahit olduk. O nedenle kullanıcıların tercih edebileceği en güvenli çözümlerden biri donanım cüzdanları. Bu alanda en bilinen markalardan biri olan Ledger, Bluetooth destekli yeni kripto para cüzdanı Nano X’i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Nihayet Binbirçeşit aracılığı ile ülkemizde de satılmaya başlanan cihazı incedik.
Dış görünümü bir USB belleği andıran Ledger Nano X, üzerindeki iki fiziksel tuş ile kontrol ediliyor. Bu sefer Bluetooth bağlantısı olduğundan kablo ile bağlantı şart değil. Cüzdan 100’den fazla uygulamayı ve 1100’den fazla kripto para destekliyor. Bu sayede sadece Bitcoin’lerinizi değil pek çok altcoin’i de Nano X ile saklayabiliyorsunuz.
Videomuzda Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini nasıl alabileceğinizi ve aldığınız kripto paralarınızı Ledger Nano X’e nasıl aktarabileceğinizi de adım adım gösterdik.
Bitcoin
Kripto para ticareti ile para kazanma stratejileri (VİDEO)
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında tavan yapan Bitcoin fiyatıyla birlikte kripto paralara olan ilgi arttı ancak son dönemde çok sert bir ayı piyasası ile karşı karşıyayız ve tüm kripto paraların değerleri ciddi anlamda düştü. Peki dijital paralar piyasasında, belli başlı teknik analiz stratejileriyle para kazanmak ne derece mümkün?
Bu videomuzda EnaCrypto mahlası ile tanınan ve bir süredir dijital para ticareti yapan İbrahim Ethem Afacan’ı konuk ettik ve bu soruya yanıt aradık.
EnaCrypto Twitter hesabı: https://twitter.com/EnaCrypto
EnaCrypto YouTube hesabı: https://www.youtube.com/channel/UCoo_xmcv7ZnDvXi2gsaxw3A
Bitcoin
Kripto para madenciliği bağış aracı oldu
Başta Monero olmak üzere pek çok kripto para birimi, siber suçla ilişkilendirilerek birçok insanın onları etik dışı bulmasına neden oluyor. Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET de pek çok incelemesinde kötü niyetli kullanımlara dikkat çekiyor. Ancak ESET’e göre hiçbir araç tek başına iyi ya da kötü değildir. Bu, onları kimin, ne için kullandığına göre değişir.
UNICEF’ten sıra dışı bağış kampanyası
Bu kez kripto para birimi madenciliğinin, asil ve iyi bir amaç doğrultusunda kullanıldığını görüyoruz. İnsani nedenler doğrultusunda yeni bir fon yaratma yolunda öncülük eden UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), çarpıcı bir çalışmaya imza attı. UNICEF, doğrudan para bağışı istemektense, kripto para madenciliği için bilgisayar kaynakları ve işlem gücü talep edilen iki kampanya başlattı.
İlk kampanya Suriye’deki çocuklar için
İlk kampanya 2018 Şubat’ında “Game Chaingers” adı altında başlatılarak 31 Mart’a kadar devam etti. UNICEF Fransa’nın bir girişimiydi ve amacı, insani kriz ve savaştan ciddi biçimde etkilenen Suriye’deki çocuklar için para toplamaktı. “Game Chaingers” ismi, Ethereum gibi kripto para birimlerinin desteklediği blockchain teknolojisine atıfta bulunarak, içinde “chain” yani zincir kelimesi geçecek şekilde, stratejik olarak belirlenmiş. Kampanya chaingers.io adresinden görülebileceği gibi; Ethereum madenciliği için gerekli üst düzey işlem gücüne sahip, yüksek performanslı grafik kartları ile güçlü bilgisayarlara sahip olan eSports oyuncuları, tasarımcıları ve diğer kullanıcıları hedefledi.
UNICEF’in faydalanması amacıyla gerçekleştirilen Ethereum madencilik süreci, madencilik aracı UNICEF’in cüzdanından grafik kartı modeli ve işletim sisteminize göre hazır olarak indirildiği için oldukça basittir. Madencilik aracı indirildikten sonra, tek yapmanız gereken bir kısayol aracılığıyla onu çalıştırarak madencilik işlemini başlatmanızdır.
Ancak, bu geçmiş kampanyayı örnek alarak, kaynaklarınızın kullanılmasına izin vermeden önce dikkate almanız gereken bazı sorunlar bulunuyor. Birincisi, bu durumun neden olduğu elektrik tüketimi. UNICEF web sitesine göre Ethereum madenciliği yapan standart grafik kartına sahip bir bilgisayar, yüksek kaliteli bir video oyunu oynamakla eşdeğer şekilde, ortalama 0.16 kWh seviyesinde bir tüketim gerçekleştiriyor.Bu tüketim günde birkaç saatlik bağış yaptığınızda sorun oluşturmayabilir; fakat madencilik faaliyetini günde 24 saat olarak planlıyorsanız kesinlikle göz önünde bulundurmanız gereken bir şeydir.
Ayrıca, yoğun ve aşırı yüklenmiş şekilde kullanılan işlemcilerin bilgisayara zarar verebileceği veya bazı devrelerinin yanmasına neden olabileceği de bilinen bir gerçektir.Bu nedenle, madencilik için kullanılacak işlem yüzdesini ve gücünü her zaman dikkate almalısınız.
İkinci kampanya devam ediyor
UNICEF Avustralya tarafından 29 Nisan’da başlatılan ikinci kampanya ise hala aktif. Bu kampanyada, Bangladeş’te sığınmacı olan ortalama 340 bin Myanmar’lı çocuk için bağış toplamak amacıyla “UmutSayfası” (TheHopePage) adı altında bir web sitesi oluşturuldu.
Kampanya bir tarayıcı üzerinden Monero madenciliği komut dosyası çalıştırdığından tüm kullanıcıları hedeflemektedir. Bu inisiyatif ile işbirliği yapmak için, TheHopePage.org adresini ziyaret ederek “Start Donating” seçeneğine tıklamanız yeterli.
ESET Latin Amerika Ofisi inceledi
Bu kampanyaların ikisi de farklı UNICEF ofislerince tanıtıldı ve ESET’in Latin Amerika’daki uzmanları tarafından kullanıcıların konuyla ilgili gerekli bilgileri edinebilmeleri amacıyla incelendi. Çünkü bu tip yenilikçi fikirlerin ardından, her zaman kullanıcıları aldatmak amacıyla kötü amaçlı faaliyetler yürüten çabalar ortaya çıkabiliyor. Yine de kripto para madenciliği konusunda alınması gereken önlemlerin dışında, bir STK’nın kripto madenciliğini, saldırganların uyguladığı alışılagelmiş kurnazlıkların ve aldatmacaların aksine, asil ve iyi niyetli bir şekilde kullanabilmesi oldukça enteresan ve yenilikçi bir durum.