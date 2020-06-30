Telegram son yatırımlarından biri olan sanal para birimi “Gram” için ABD’de 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek ve yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iadesi yapacak.

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Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!

Telegram’ın ABD’de gerçekleştirdiği “Gram” kripto para birimini başlatma teklifi başarısız oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün Telegram tarafından gerçekleştirilen ihlallerin giderilmesi için yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iade etmesine ve 18.5 milyon dolarlık ceza ödemesine karar verildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Telegram yeni sanal para birimi Gram’ın Bitcoin’e benzer merkezi olmayan bir yapıya sahip olacağı söylemişti. Aynı zamanda şirket Gram para biriminin 31 Ekim 2019’a kadar hazır olacağına söz vermişti. Şirket Ekim ayına kadar Gram para birimlerinin teslim edilmemesi durumunda girişimcilere yatırımlarını geri ödeyeceğini söylemişti. Ancak Ekim ayının ortasına gelindiğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) müdahale ederek şirkete karşı geçici bir sınırlama emri almıştı. Kararın gerekçesi olarak Gram sanal para biriminin bir menkul kıymet olarak görüldüğü ve 1933 tarihli düzenlenen kanunları ihlal ettiği gösterildi. Daha sonra Mart ayında ABD’nin New York Güney Bölge Mahkemesi, Gram dağıtılmasını engelleyen bir ön tedbir kararı aldı. Tüm bu olanların ardından son olarak SEC nihai kararını verdi.

SEC icra bölümü siber birim şefi Kristina Littman açıklamasında şunları söyledi: “Yeni ve yenilikçi işletmeler sermaye piyasasına katılabilirler ancak federal menkul kıymetler yasalarının kayıt şartlarını ihlal edemezler. Bu şartlar altında Telegram’ın yatırımcılara fon iade etmesi ve karar verilen cezayı ödemesi gerekmekte.” dedi. Telegram tüm bu alınan kararlara itirazda bulunmadan cezayı kabul etti. Şirketin gelecekte Gram girişimini yeniden hayata geçirme planları olup olmadığı henüz bilinmiyor. Benzer bir süreci Facebook’un dijital para birimi “Libra” için de görmüştük. Yetkililer tarafından yoğun bir inceleme yürütülmüş ve bu lansmanda sürekli olarak gecikmelere neden olmuştu.