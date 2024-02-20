Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, önde gelen telekomünikasyon şirketi Telefónica ile enerji verimliliğini artırmak üzere işbirliği anlaşmasını genişlettiğini duyurdu. Anlaşma kapsamında, Telefónica’nın üç yıl içinde, yaklaşık olarak yılda 45 GWh tasarruf etmesi bekleniyor. Bu rakam, İspanya’da bulunan 13 bin evin ortalama enerji tüketimine eşdeğer. Vertiv, Telefónica’nın İspanya’daki core network tesislerine farklı alanlarda enerji tasarrufu sağlamak için anahtar teslim çözüm sağlayacak.

Bu anlaşma, 2018’de başlayan ve Telefónica’nın Madrid’deki en önemli core ağ tesislerinden birinin enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan pilot projenin bir uzantısını oluşturuyor. Telefónica’yanın belirttiğine göre, bu pilot proje başarıyla sonuçlandı ve toplam enerji tüketiminde ortalama yüzde 20’lik bir azalma sağlandı. Faz 1 anlaşma kapsamında, işbirliği, İspanya genelinde bulunan Telefónica’nın en kritik 40 çekirdek ağ tesisini kapsayacak şekilde genişletilecek.

Vertiv ve Telefónica arasındaki anlaşma, yatırım yaparak kritik altyapıyı işleten ve bakımını yapan deneyimli bir teknoloji üreticisi ortağı gerektiren Energy storage as a service (ESaaS) adlı yenilikçi bir modeli içeriyor. Burada, temel olarak tüketilen enerjiyi ve dolayısıyla karbon ayak izini azaltmak amaçlanıyor. Böylece Vertiv, Telefónica’nın en önemli tesislerini verimli kritik altyapı hizmetleriyle güncelleyerek, performanslarını ve bakımlarını yöneterek anahtar teslim bir çözüm sağlıyor.

Vertiv’in tesisler genelinde optimum ekipman verimliliğine olanak tanıyan bakım hizmetini yönetecek olması, anlaşmanın önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Vertiv, en son teknolojileri kullanarak onarıcı ve önleyici bakım gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor. Bu kapsamda, veri ve ekipmanları izlemek için yapay zekâdan (AI) yararlanıyor; böylece, potansiyel arızalardan önceden haberdar olup hızlı bir şekilde aksiyon alabiliyor. Bu sayede, teknolojinin yaşam döngüsünün uzaması ve Telefónica ağının enerji verimliliğinin artması amaçlanıyor.

Telefónica İspanya Ağ, Hizmetler ve BT Mühendisliği ve Operasyonları Direktörü Pablo Ledesma, “Bu proje birçok zorluğa sahip, bunlardan en önemlilerinden biri de altyapının uzman bakımını sağlamaktır. Proje, bulut ve edge hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak için en ileri teknolojiyi kullanmamıza imkanı sağlıyor. Telefónica olarak, maksimum enerji tasarrufu elde etmek için teknik telekomünikasyon tesislerindeki iklimlendirme sistemleri de iyileştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Vertiv’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Başkanı Karsten Winther, “Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra, bu model finansal olarak da olumlu bir etkiye sahip. Telefónica, verimlilikte ve tasarrufta optimizasyona odaklanmak için Vertiv’le işbirliği yaparak, hem enerji maliyetlerini hem de karbon ayak izini azaltmayı bekliyor. Bu sayede, Telefónica’nın kaynaklarının tamamını ana faaliyet gösterdiği alana yatırması mümkün oluyor” dedi.

Vertiv, 2023 yılında optimize edilen çekirdek ağ tesislerine ek olarak, 2024 yılında Madrid’den Barselona’ya, Zaragoza’ya, Coruña’ya, Malaga’ya ve Valencia’ya kadar İspanya genelindeki 10’dan fazla Telefónica tesisinin verimliliğini artırmaya yardımcı olacak. Telefónica’ya göre, şimdiye kadar elde edilen sonuçlar, hedefleri beklendiği gibi karşılıyor. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamının Telefónica grup şirketlerini de içerecek şekilde genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Telefónica Global CTIO’su Enrique Blanco, “Vertiv, altyapımızı çok iyi bilen deneyimli bir iş ortağı; dolayısıyla bu yenilikçi projeyi üstlenecek en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Bu girişim, enerji ve emisyon hedeflerimizi karşılamamıza yardımcı olacak. 2025 yılına kadar birim trafik başına enerji tüketimini (MWh/PB) yüzde 90 oranında azaltmayı, 2030 yılına kadar kapsam 1+2 emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmayı ve 2040 yılına kadar net sıfır emisyonlu bir şirket olmayı hedefliyoruz. En iyi kilovatın tüketilmeyen kilovat olduğunun farkındayız. Bu değerli projeyi, mümkün olduğu kadar fazla sayıda konumda hayata geçireceğiz” dedi.

Karsten Winther, “Bu öncü model, Telefónica ile işbirliği içinde başarıyla uygulandı. Ayrıca, diğer tesisler ve ülkelerde de uygulanabilir durumda; böylece diğer organizasyonlar daha fazla verimlilik ve maliyet tasarrufundan faydalanabilecekler. Bu, Vertiv’i, son teknoloji kritik altyapı sağlayarak şirketlerin enerji tüketimini azaltmalarına yardımcı olma konusunda mükemmel bir konuma yerleştiriyor” diyor.

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