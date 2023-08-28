Ekim ayına yaklaştığımız şu günlerde, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) hakkında iddialar gündemi meşgul ediyor. Vergi, harç ve cezalarına da yansıyan bu oranın yeni yılda artışa geçeceği düşünülüyor. Ekim ayında ortaya çıkacak olan Yeniden Değerleme Oranı ile, telefon kayıt ücretleri ve pasaport harcı gibi birçok kaleme vergi zammı geleceği konuşuluyor! Telefon kaydettirmek için bekleyen yandı!

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) Vergi Zamlarınd Etkili Olabilir!



YDO, vergi, harç ve cezaların belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yıllık olarak güncellenen bu oran, ekonomik koşullar ve enflasyon gibi faktörlere göre belirleniyor. Bu yılki YDO ise %122.93 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu Türkiye tarihinin en yüksek oranı.

Bu güncelleme, özellikle pasaport harcı, cep telefonu kaydettirme ücreti ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gibi alanları etkileyecek. Zira vatandaşları yakından ilgilendiren MTV, pasaport harcı ve trafik cezaları gibi birçok kalemde bu artış yüzde 123 oranında yapıldı.

2024 için bunun daha da yüksek olması bekleniyor. Yani vergilerde bir artış olması muhtemel. Hatırlatmak gerekirse, bu yılın başında yapılan bir güncelleme ile IMEI kayıt ücreti yüzde 123 artışla 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Sonrasında da yıl sonu bir ara zam daha yapılarak bu ücretler 20 bin TL sınırını geçmişti. 2024 için cep telefonu kaydettirme ücreti de YDO’ya göre güncellenerek gelecek yıl 30 bin TL’yi aşabilir. Bunun sadece ilk 6 ay geçerli tarife olacağı söyleniyor.



Bu sadece cep telefonu kayıt ücretini değil, pasaport harcı gibi kalemleri de etkiliyor. Örneğin, 10 yıllık pasaport harcı ücretinin şu anki bedeli 3 bin 295 TL iken, bu miktarın 2024 yılında en az 9 bin TL’ye çıkması bekleniyor.

Lüks araç sahipleri de bu değişikliklerden etkilenecek. MTV ve ek MTV tutarlarındaki artışlar, lüks araç sahiplerini 2 yıl içinde toplamda 300 bin TL’ye yakın bir ödeme yapmaya yönlendirecek. Özellikle piyasa değeri yüksek olan araçlar için bu artış daha da belirgin hale gelecek.

YDO güncellemesi Ekim ayında yürürlüğe girdiğinde, vergi, harç ve ceza miktarlarında bir sonraki yıl için artış yaşanması bekleniyor. Ancak, bu aşamada henüz kesin bir açıklama olmadığını, bu değişikliklerin iddia düzeyinde olduğunu unutmamak önemli.

Ekonomik güncellemelerle birlikte vergi ve harçlarda artışlar kaçınılmaz görünüyor. Vatandaşların bu değişikliklere ayak uydurması ve maddi planlamalarını yeniden gözden geçirmesi gerekecek. Resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte bizler de kendimizi gelecek yıla hazırlayabileceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni yılda nasıl zamlar gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!