Ülkemizdeki en yeni havacılık, teknoloji ve uzay teknolojilerinin sergilendiği TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bu yılki etkinlik tarihleri paylaşıldı. Togg ile beraber atağa geçen yerli ve milli teknolojilerin gövde gösterisi yapacağı etkinlik çok yakında!

Yerli ve Milli Teknolojilerle Şov Yapılacak!

TEKNOFEST tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı’nda milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanan TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçen yıl Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen TEKNOFEST’i 1 milyon 250 binden fazla kişi ziyaret etti. Yeni teknoloji şöleninin yaşandığı etkinlik, her yaştan ziyaretçinin akınına uğradı ve birçok farklı aktivite düzenlendi.

Ata’mızın kurduğu cumhuriyetin 100. yılında milli teknolojilerle geleceğe adım atan bir Türkiye için katılımcıları teknoloji yarışmalarında da bir araya getiren TEKNOFEST’te bu yıl 102 farklı kategoride 41 ana yarışma düzenlenecek.

Yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği veriliyor. Geçen yıl yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde katılımcı başvuruda bulunmuştu.

TEKNOFEST’in 6. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projeleri etkinlikte birbirleriyle kıran kırana yarışacak.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak amacıyla düzenlenecek olan bu 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

Bu tür festivaller ülkemizin açısından çok önemli. Zira şu an halihazırda uçak ve savunma sanayinde üretimde olan ya da proje aşaması devam eden birçok yeniliğin fitili buradaki hevesli yarışmacılar sayesinde ateşleniyor. Umut vadeden projeler, sanayinin büyük isimlerinden aldığı destekle bambaşka bir şeye evriliyor ve ülkemize katkıda bulunuyorlar.

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Bizler de bu yıl TEKNOFEST 2023 festivalinde tanıtılacak yeni teknolojileri heyecanla bekliyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? TEKNOFEST’e katılmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!