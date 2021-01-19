Tecno, Türkiye’ye 25 milyon dolar yatırım yapacak

Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı. Şirketin akıllı telefonları İstanbul Pendik‘teki tesiste üretilecek.

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Ülkemiz son dönemde Çinli yatırımcıların oldukça dikkatini çekmeye başladı. Türkiye hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücü ile Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline geldi. Üreticilerin de bu noktada ülkemize değer katmaya devam ettiklerini görüyoruz.

2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno, Türkiye’de pek bilindik bir marka olmasa da sektörün güçlü isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gibi bir gelir elde eden şirket, Manchester City gibi popüler bir futbol takımının da global sponsoru. Söz konusu şirket şimdi de yerli üretim için ülkemize 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.

Tecno Mobile, geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıttığı Camon 16 Premier, Spark 6 ve Pova modelleriyle resmen Türkiye pazarına girmişti. Hemen ardından Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

Tecno üretim planlaması için gerekli adımları atarken, ilk yerli Tecno Mart ayı içerisinde üretilmiş olacak. Bu adımla birlikte şirket, Türkiye’de ekonomiye olan güvenini ifade ederken, iş imkanı da yaratılacak ve tüketicilerin beklentilerine göre pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.

İstanbul Pendik’te olacak Tecno fabrikası, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

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