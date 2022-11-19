Tecno Spark ailesi uygun fiyatlı yapısıyla çok sevildi. Şimdi de Spark 9 ailesinden Tecno Spark 9 Pro ve Tecno Spark 9T modelleri ülkemize giriş yaptı. Bu videomuzda ürünleri kutusundan çıkartıp ilk bakışlarını yapıyoruz.
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İçindekiler
TECNO SPARK 9 PRO ve SPARK 9T OFİSTE! | Yeni Nesil Spark’lar!
Not: Bu videoda yer alan Spark 9 Pro ve Spark 9T modelleri Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Tecno Spark 9 Pro özellikleri
Boyut: 164,18 x 75,6 x 8,42 mm
Ekran: 6,6 inç FHD+ IPS ekran
İşlemci: MediaTek Helio G85
Bellek: 4 GB (+ 3 GB Sanal Bellek)
Depolama: 128 GB
Kamera: 50 MP üçlü kamera
Ön Kamera: 32 MP (+ Çift Flaş)
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 18 Watt
Tecno Spark 9T özellikleri
Boyut: 164,18 x 75,6 x 8,42 mm
Ekran: 6,6 inç HD+ IPS ekran 90 Hz
İşlemci: MediaTek Helio G37
Bellek: 4 GB (+ 3 GB Sanal Bellek)
Depolama: 64 GB / 128 GB
Kamera: 13 MP üçlü kamera
Ön Kamera: 32 MP (+ Çift Flaş)
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 10 Watt