Tecno Spark ailesi uygun fiyatlı yapısıyla çok sevildi. Şimdi de Spark 9 ailesinden Tecno Spark 9 Pro ve Tecno Spark 9T modelleri ülkemize giriş yaptı. Bu videomuzda ürünleri kutusundan çıkartıp ilk bakışlarını yapıyoruz.

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Not: Bu videoda yer alan Spark 9 Pro ve Spark 9T modelleri Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Tecno Spark 9 Pro özellikleri

Boyut: 164,18 x 75,6 x 8,42 mm

Ekran: 6,6 inç FHD+ IPS ekran

İşlemci: MediaTek Helio G85

Bellek: 4 GB (+ 3 GB Sanal Bellek)

Depolama: 128 GB

Kamera: 50 MP üçlü kamera

Ön Kamera: 32 MP (+ Çift Flaş)

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 18 Watt

Tecno Spark 9T özellikleri

Boyut: 164,18 x 75,6 x 8,42 mm

Ekran: 6,6 inç HD+ IPS ekran 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G37

Bellek: 4 GB (+ 3 GB Sanal Bellek)

Depolama: 64 GB / 128 GB

Kamera: 13 MP üçlü kamera

Ön Kamera: 32 MP (+ Çift Flaş)

Batarya: 5.000 mAh

Şarj: 10 Watt