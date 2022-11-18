Cuma Raporu #233 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #233: Snapdragon 8 Gen 2, Vivo V25, Wi-Fi 7 ve dahası…
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #233 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, Bora Erdin, #Taksim ve Tatbikat
32:17 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 duyuruldu
39:49 Martı ile İstanbul Taksiciler Odası arasında gerilim
52:27 Yine Akbank, yine erişim sorunu
57:25 Vivo V25 5G Türkiye’de
01:13:16 Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 7 router modelleri ortaya çıktı
01:17:36 WhatsApp’ta 4 telefona kadar kullanım imkanı ve kendine mesaj atma devri
01:22:36 Kontrolden çıkan Tesla
01:28:54 Tumblr’a erişim önce engellendi, sonra açıldı
01:31:10 ABD’de laboratuvarda üretilen etlerin satışı onaylandı
01:38:49 YouTube Shorts yenilikleri