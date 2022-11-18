Cuma Raporu #233 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; DXOMARK Verdiği Puanları Para Karşılığı Satıyor mu? | Kendilerine Sorduk!

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #233 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, Bora Erdin, #Taksim ve Tatbikat

32:17 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 duyuruldu

39:49 Martı ile İstanbul Taksiciler Odası arasında gerilim

52:27 Yine Akbank, yine erişim sorunu

57:25 Vivo V25 5G Türkiye’de

01:13:16 Wi-Fi 7 ve Wi-Fi 7 router modelleri ortaya çıktı

01:17:36 WhatsApp’ta 4 telefona kadar kullanım imkanı ve kendine mesaj atma devri

01:22:36 Kontrolden çıkan Tesla

01:28:54 Tumblr’a erişim önce engellendi, sonra açıldı

01:31:10 ABD’de laboratuvarda üretilen etlerin satışı onaylandı

01:38:49 YouTube Shorts yenilikleri