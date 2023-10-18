Öğrencilere vergisiz telefon kampanyasının detaylarının açıklanmasıyla beraber kısa sürede herkesin favori markalarından biri haline gelen Tecno, yepyeni bir orta seviye modelle harikalar yaratmaya hazırlanıyor. Tecno Spark 20C FCC sertifikalarında güçlü özellikleriyle ortaya çıktı!



Tecno Spark 20C FCC Listelerinde Görüntülendi!



Teknoloji dünyasının güçlü oyuncusu Tecno, hızla büyüyen orta sınıf akıllı telefon pazarına damgasını vurmaya devam ediyor. Son olarak Camon 20 serisini piyasaya süren firma, şimdi de uygun fiyatlı Tecno Spark 20C akıllı telefonuyla harikalar yaratacak.

Geekbench ve Bluetooth SIG web sitelerinde görülen Tecno Spark 20C, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, MediaTek Helio P35 yonga seti ve 4GB RAM ile donatılmış. Bu kombinasyon, kullanıcılara yeterli performans sunarken, enerji verimliliği de sağlıyor.

Akıllı telefonun Geekbench test sonuçlarına göre tek çekirdek testinde 168 puan, çok çekirdek testinde ise 928 puan aldığı görülüyor. Bu sonuçlar, günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunması beklenen Tecno Spark 20C’nin iddialı olduğunu gösteriyor.

Tecno’nun merakla beklenen akıllı telefonu Tecno Spark 20C hakkındaki yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Cihaz, Bluetooth SIG’de de görüldü ve şimdi de Tecno BG7 adıyla FCC’ye ulaştı. Bu sızıntılar, cihazın bazı özelliklerini ve ayrıntılarını doğruluyor gibi görünüyor.

Tecno Spark 20C’nin özelliklerine dair elimizdeki bilgilere göre, bu akıllı telefon 18W’a kadar hızlı şarjı destekleyen bir 4G LTE cihazı olacak. Testler, Tecno U180TSA Güç adaptörü kullanılarak gerçekleştirildi. Telefonun boyutları ise 165mm x 76mm x 8.10mm olarak belirtiliyor. Ayrıca, cihazın çift arka kamera modülüne sahip olduğu ve 8GB RAM ile 128GB depolama seçenekleri sunacağı belirtiliyor.

Cihazın tasarımına dair canlı görüntüler de elimizde mevcut. Telefonun alt tarafında 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası görülüyor. Ayrıca, telefonun arka tarafında “Tecno Spark” markası bulunuyor. Sağ tarafta ise ses düğmeleri ve güç düğmesi yer alıyor.

Henüz tam olarak netleşmese de, Tecno’nun orta sınıf segmentteki portföyünü genişletmek amacıyla Tecno Spark 20C’yi piyasaya sürmeye hazırlandığı görünüyor. Bu hamle, rekabetçi bir segmentte daha fazla seçenek sunmayı amaçlıyor.

Teknik özelliklere göz attığımızda ise Tecno Spark 20C’nin MediaTek Helio P35 yonga seti, 4GB RAM ve Android 13 tabanlı HiOS 13 işletim sistemi ile geleceği görülüyor. Gelecek aylarda daha fazla ayrıntı ve sızıntıların ortaya çıkması bekleniyor. Cihazın bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tecno Spark 20C, şirketin uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor. Telefonun fiyatı ve diğer özellikleriyle ilgili kesin bilgilere ise yakın tarihlerde ulaşabiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno’nun yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!