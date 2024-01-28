Tecno cephesinden bugün ardı ardına haberler geliyor. Bugün erken saatlerde ortaya çıkan Tecno Camon 30 Premier haberlerinden sonra, şimdi de Tecno Spark 20 modelinden haberler duyuyoruz. Tecno’nun Hindistan’da piyasaya sürmeye hazırlandığı cihazın bazı özellikleri Amazon’da ortaya çıktı. Tecno Spark 20 sudan ucuz fiyatı ve güçlü özellikleriyle geliyor. İşte Tecno Spark 20 özellikleri.

İçindekiler Tecno Spark 20 Güçlü Özellikleri ve Uygun Fiyatıyla Piyasayı Domine Etmeye Geliyor

Tecno Spark 20 Güçlü Özellikleri ve Uygun Fiyatıyla Piyasayı Domine Etmeye Geliyor

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar ne yazık ki ülkemiz için bir hayal olmuş durumda. Ancak Tecno bu konuda oldukça iyi bir modelle karşımıza çıkabilir. Şirket, Amazon üzerindeki özel bir mikrosite aracılığıyla bu yeni Tecno Spark 20 akıllı telefonun temel özelliklerini tanıtmaya başladı. Ayrıca, telefonun fiyatını ve renk seçeneklerini de açıkladı.

Amazon’daki mikrosite, Tecno Spark 20’nin 126 doların altında fiyatlandırılacağını iddia ediyor. Tecno Spark 20 fiyatı 125 dolar civarlarında olacak gibi görünüyor. Telefon, beyaz, siyah, altın ve mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyatın, telefonun ülkede piyasaya sürülmesiyle birlikte resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Tecno Spark 20’de kullanılacak olan HiOS işletim sistemi Dynamic Port özelliği ile donatılacak. Bu özellik Apple’ın iPhone 15 ve 15 serisinde gördüğümğz Dynamic Island’a benziyor. Ayrıca, toza ve su sıçramasına karşı dayanıklılık için IP53 derecesine sahip olacak. Bu özellikler, kullanıcıların günlük kullanımda telefonlarını daha rahat ve güvenle kullanmalarını sağlayacak.

Telefon, güçlü bir performans için MediaTek Helio G85 yonga setiyle gelecek. Bu yonga setine 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı eşlik edecek. Ayrıca, 90Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekran da bu cihazın öne çıkan özellikleri arasında yer alacak.

Tecno Spark 20, 50 megapiksel arka kamera ve 32 megapiksel selfie kamerasıyla fotoğraf tutkunlarına çekici bir deneyim sunacak. Hem arka hem de öne bakan kameralar, düşük ışık koşullarında net ve canlı görüntüler elde etmek için LED flaş ile desteklenecek. Telefon ayrıca, 1 TB’a kadar genişletilebilir özel bir microSD kart yuvasına sahip olacak, böylece kullanıcılar depolama alanlarını istedikleri gibi genişletebilecekler.

Yeni canavar, DTS ses özellikli stereo hoparlörlere sahip olacak, bu da kullanıcıların ses deneyimini daha keyifli hale getirecek. Tecno gerçekten de segmentinde kral olacak bir cihazla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Spark 20’nin toza ve suya dayanıklılığı, güçlü performansı ve çekici özellikleri oldukça dikkat çekiyor. Cihazın piyasaya sürülmesiyle birlikte, kullanıcıların bu yeni akıllı telefondan neler bekleyebileceğini görmek heyecanla bekleniyor. 125 dolar civarı bir fiyatla gelmesini beklediğimiz bu canavar Türkiye’de en çok satan akıllı telefonlar listesine adını yazdıracak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno’nun yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!