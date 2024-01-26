iOS 17.4 ne zaman çıkacak sorusu sıkça merak ediliyor. iOS 17.4 beta 1 sürümünün çıkışı ile beraber hayatımıza giren iPhone dış kaynaktan uygulama yükleme gibi heyecan verici özelliklerle beraber iOS 17.4 çıkış tarihi için heyecanlı bir bekleyiş başlamış durumda. Peki iOS 17.4 ne zaman yayınlanacak, iOS 17.4 ne zaman çıkacak, iOS 17.4 çıkış tarihi ne? İşte tüm sorularınızın cevabı.

iOS 17.4 Ne Zaman Çıkacak: iOS 17.4 Çıkış Tarihi Mart Sonu Olacak

iOS 17.4 ne zaman çıkacak sorusu hakkında birçok farklı spekülasyon mevcut. Henüz Apple cephesi resmi bir güncelleme takvimi paylaşmadığı için bu güncellemenin tam olarak ne zaman çıkacağına dair kesin bir bilgi yok. Bu güncelleme, Avrupa Birliği zoruyla iOS dışardan uygulama yükleme gibi platformu kökten değiştirecek özellikleri bünyesinde barındırdığı için bazı gecikmeler yaşanabilir.

iOS 17.4 çıkış tarihi hakkında en doğru bilgileri geçmişe bakarak görebiliriz. Apple Desteks sayfasına baktığımızda, iOS 16.4 güncellemesinin 27 Mart tarihinde yayınlandığını görüyoruz. Apple cephesi iOS 17 güncelleme takvimi için iOS 16 güncelleme tarihlerine benzer bir yaklaşım izliyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 17.3 güncellemesi tam olarak 22 Ocak tarihinde yayınlanmışken, iOS 16.3 güncellemesi 23 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Yani Apple bu güncellemeler için oldukça benzer bir takvime sahip diyebiliriz. iOS 17.4 güncellemesi ne zaman yayınlanacak sorusuna cevap vermek için de bu takvime bakalım.

Eski iOS 16 güncelleme takvimine baktığımızda, iOS 16.4 güncellemesi için 27 Mart tarihini görüyoruz. Bu durumda, iOS 17.4 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı da 27 Mart olabilir. Bu tarihlerin birkaç günlük oynamalar yaşayabileceğini de belirtelim. Bu durumda iOS 17.4 çıkış tarihi için en kesin tahmin, Mart sonu olacaktır. Yani iOS 17.4 ne zaman çıkacak derseniz Mart sonu yerinde bir tahmin olacaktır.

Ancak iOS 17.4 güncellemesinin özel bir güncelleme olduğunu söylemekte fayda var. Bu güncelleme ile beraber, Avrupa Birliği sınırları içerisindeki iPhone modellerinde, iOS dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğinin kapıları aralanacak. Hatta, bu güncelleme ile Fortnite iOS platformuna geri dönecek.

iOS 17.4, selefi olan iOS 16.4’e kıyasla çok daha kapsamlı bir güncelleme olacağı için bazı gecikmeler bekliyoruz. Yine de büyük ihtimalle güncelleme Mart sonu, en geç Nisan başı gibi kullanıma hazır olacaktır. Apple cephesi henüz resmi bir açıklama yapmadı, eğer bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız. Buradaki bilgiler Apple’ın eski güncelleme takvimleri göz önüne alınarak sizlerle paylaştığımız tahminler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.4 güncellemesi neler getirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!