Öğrencilere vergisiz telefon kampanyasının detaylarının açıklanmasıyla beraber kısa sürede herkesin favori markalarından biri haline gelen Tecno, yepyeni bir orta seviye modelle harikalar yaratmaya hazırlanıyor. Tecno Spark 20 özellikleri ile Google Play Konsolu’nda ortaya çıktı.

Tecno Spark 20 Google Play Konsolu’nda Ortaya Çıktı

Tecno, Spark serisi akıllı telefonlarının yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tecno’nun yeni Spark 20 modeli, Google Play Konsolu platformunda TECNO-KJ5 ve TECNO-KJ5n adlarını taşıyan iki farklı model numarasıyla görüldü. Bu listeleme, cihazın bazı temel özelliklerini de gün yüzüne çıkarıyor. Tecno Spark 20, MediaTek Helio G85 yonga seti ve ARM Mali G52 GPU ile birlikte gelen 4G işlemcisi ile dikkat çekiyor.

Google Play Konsolu listesi, cihazın Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkacağını ve 4GB RAM kapasitesine sahip olacağını doğruluyor. Ayrıca, ekran özellikleri de belirginleşiyor. Cihazın ekranı 1612 x 720 piksel çözünürlüğe (HD+) ve 320ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak. Sertifikasyon listesinde, Tecno Spark 20’nin ön tasarımına dair bazı önemli detaylar da yer alıyor.

Cihaz, selfie kamerası için merkeze hizalanmış delikli bir kesime sahip düz bir ekrana sahip. Sağ tarafta ise ses düğmeleri ve güç düğmesi görünüyor. Ayrıca, Google Play Konsolu veritabanında ortaya çıkan başka bir Spark serisi cihazı da görmekteyiz. O da Spark 20C modeli.

Geekbench ve Bluetooth SIG web sitelerinde görülen Tecno Spark 20C, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihaz, MediaTek Helio P35 yonga seti ve 4GB RAM ile donatılmış. Bu kombinasyon, kullanıcılara yeterli performans sunarken, enerji verimliliği de sağlıyor.

Akıllı telefonun Geekbench test sonuçlarına göre tek çekirdek testinde 168 puan, çok çekirdek testinde ise 928 puan aldığı görülüyor. Bu sonuçlar, günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunması beklenen Tecno Spark 20C’nin iddialı olduğunu gösteriyor.

Tecno’nun merakla beklenen akıllı telefonu Tecno Spark 20C hakkındaki yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Cihaz, Bluetooth SIG’de de görüldü ve şimdi de Tecno BG7 adıyla FCC’ye ulaştı. Bu sızıntılar, cihazın bazı özelliklerini ve ayrıntılarını doğruluyor gibi görünüyor.

Tecno Spark 20C’nin özelliklerine dair elimizdeki bilgilere göre, bu akıllı telefon 18W’a kadar hızlı şarjı destekleyen bir 4G LTE cihazı olacak. Testler, Tecno U180TSA Güç adaptörü kullanılarak gerçekleştirildi. Telefonun boyutları ise 165mm x 76mm x 8.10mm olarak belirtiliyor. Ayrıca, cihazın çift arka kamera modülüne sahip olduğu ve 8GB RAM ile 128GB depolama seçenekleri sunacağı belirtiliyor.

Tecno Spark 20 ve 20C, şirketin uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor. Telefonun fiyatı ve diğer özellikleriyle ilgili kesin bilgilere ise yakın tarihlerde ulaşabiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tecno’nun yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!