Tecno, Spark 10 serisindeki en son model Tecno Spark 10C’yi piyasaya sürdü. Tecno’nun en yeni telefonu üç farklı renk seçeneğiyle geliyor ve 16 megapiksel birincil arka kameraya sahip. Tecno Spark 10C, 90Hz yenileme hızına sahip su damlası tarzı çentikli bir ekrana sahip ve 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Akıllı telefon 8GB’a kadar RAM, Memory Fusion teknolojisi kullanıcıların 8GB’a kadar depolama alanını ödünç almalarına ve RAM olarak kullanmalarına (etkin olarak 16GB) olanak tanıyor.

İçindekiler Tecno Spark 10C özellikleri

Tecno Spark 10C özellikleri

Tecno Spark 10C, Android 12 tabanlı HiOS 8.6 üzerinde ile beraber gelirken, 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç HD+ (720×1612 piksel) ekrana sahip. Ekran, selfie kamerasını barındırmak için su damlası tarzı bir kesime sahip. Akıllı telefon, 8GB’a kadar RAM ile birlikte isimsiz sekiz çekirdekli bir işlemci ile beraber geliyor. Memory Fusion teknolojisi ile RAM, kullanılmayan dahili depolama alanı kullanılarak 16GB’a kadar genişletilebilir.

İlginizi çekebilir: Turkuaz Mavisi Vivo V25 5G Türkiye’de!

Kamera konsunda, 16 megapiksel ana sensörün başını çektiği çift arka kamera sistemine sahip. Ön tarafta, çift flaşlı 8 megapiksel ön kamera taşıyor. Ayrıca, 128 GB yerleşik depolama alanına sahiptir.

Telefonun bağlantı seçenekleri arasında çift bant Wi-Fi, 4G, GNSS, Bluetooth, GPS, FM radyo ve şarj için bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Üzerindeki sensörler arasında ortam ışığı sensörü, e-pusula, g-sensörü, jiroskop ve yakınlık sensörü yer alıyor. Ayrıca, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de bulunmaktadır.

Tecno, 18W hızlı şarj desteğine sahip Tecno Spark 10C’ye 5.000mAh pil mevcut. Ayrıca, 163.84×75.49×8.50mm ölçülerine sahip.