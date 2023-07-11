TECNO, sevilen TECNO SPARK Serisini Z kuşağı için yeniledi. 32MP süper net selfie kamerası ve 6,8 inç FHD optimum boyutlu büyük ekran ile donatılan TECNO SPARK 10 Pro kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için daha üstün bir deneyim sunuyor.

Yeni ürün serisindeki TECNO SPARK 10 Pro modelinde mevcut olan 32MP ultra net ön kamera, ayarlanabilir çift yumuşak aydınlatma flaşına sahip. Böylece genç neslin en iyi görünümlerini fotoğraflarına yansıtarak en güzel pozlarını kayıt altına almalarına olanak sağlıyor.

Yüksek performanslı, oyun odaklı MediaTek Helio G88 işlemcisinden güç alan TECNO SPARK 10 Pro, sunduğu etkileyici performansı her açıdan desteklemek için devasa 16GB bellekle (8GB + 8GB artırılabilir RAM) ve 256GB ROM depolama alanıyla donatıldı. TECNO SPARK 10 Pro ayrıca etkileyici bir görünüme ve rahat bir tutuş hissi sağlayan dayanıklı yaldızlı cam arka panele sahip. Tüm bu yenilikler, TECNO SPARK 10 Pro’yu kendi fiyat segmentinde en üst düzeyde yüksek performans sunan selfie telefonu haline getiriyor.

Serinin tümü hem ön hem de arka kameralarda yumuşak aydınlatma sağlayan çift flaşla donatıldı. 10 lükslük dahili yumuşak ışığı parlama yapmadan doğru miktarda aydınlatma sağlıyor ve ışık yoğunluğu farklı aydınlatma koşullarına uyum sağlamak üzere üç farklı seviyede ayarlanabiliyor. Kullanıcıların her zaman mükemmel selfieler çekmesini sağlamak için tasarlanan TECNO SPARK 10 Pro ise, kusurları gizleyip ve güzelliği vurgulanırken, ön ve arka plan arasındaki parlaklık dengesinin sağlanması adına aşırı pozlama Süper Fener Algoritması tarafından anında düzeltiliyor.

TECNO SPARK 10 Pro, 4’ü 1 arada HW Remosaic teknolojisiyle donatılmış 32MP Ultra Net Ön kamera özelliğine sahip. Muhteşem 32MP HD ön kamera, genç neslin kendilerini en yakından bile mükemmel ayrıntılarla, daha net ve olağanüstü dokulu özçekimlerle ifade etmelerine olanak sunuyor. Bu teknoloji 0,8um’lik piksel boyutunu 1,6um’luk daha büyük piksel boyutlarına sentezleyerek piksel alanının hassasiyetini %400 oranında artırıyor ve böylece kameranın ayrıntıları daha net bir şekilde yakalamasını sağlıyor.

TECNO SPARK 10 Pro, ASD modu ve 3D LUT teknolojisi ile desteklenen gelişmiş 50MP AI kamerasıyla cilt tonlarına uygun görüntüleme sistemiyle mükemmel bir performans sergiliyor. “Akıllı Güzellik Modu” ile birlikte SPARK 10 Serisi kusursuz ve tek kelimeyle çarpıcı portre fotoğrafları çekmeye fırsat sunuyor. Ayrıca, akıllı Süper Gece Filtreleri ve Süper Gece Algoritmasının yanı sıra çift el feneri ile TECNO SPARK 10 Pro, gece fotoğrafçılığında performansı artırarak her kareyi ve fotoğrafı daha net hale getiriyor.

Akıllı Güzellik Modu, AR çıkartmaları, HDR ve Bokeh efektinin yanı sıra benzersiz sinematografi modu ile video çekimlerini benzersiz hale getiriyor. TECNO SPARK 10 Pro aynı zamanda akıllı odaklama özelliğiyle de destekleniyor. Böylece kullanıcılar beklenmedik bir anda ortaya çıkan herhangi bir harika anı asla kaçırmıyor.

Standartları yeniden belirleyen tüm bu yenilikler, parlak, pürüzsüz, doğal bir tutuş hissi sağlayan, yaldızlı cam arka panele sahip. Çift kamera ve akıllı el feneri amiral gemisine yakışır bir üçlü halka oluştururken, telefonun kenarlarının düz oluşu birinci sınıf ve minimalist bir görünüm sergiliyor.

Tüm bunlara ek olarak TECNO SPARK 10 Pro, 6,8 inç FHD optimum boyutlu büyük ekranla, kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor ve ultra yüksek çözünürlüklü ekran, DCI-P3 renk gamı eşliğinde telefonda sürükleyici bir teatral görsel deneyim ortaya koyuyor. TECNO SPARK 10 serisindeki modellerin çoğu 5000mAh pil ve 18W hızlı şarj özelliği ile desteklenerek, yoğun kullanımda bile cihazın gücünü koruyan uzun ömürlü bir pil ömrü vaat ediyor.

TECNO SPARK 10 serisi kullanıcılarına dört farklı seçenek sunuyor: TECNO SPARK 10 Pro, TECNO SPARK 10, TECNO SPARK 10 C ve TECNO SPARK Go 2023. Kullanıcılarının taşırken sergilemekten gurur duyacakları bir dizi renk seçeneğine de sahip olan TECNO SPARK 10 Pro’nun Yıldızlı Siyah ve İnci Beyazı, diğer modeller için ise: Meta Siyah, Meta Mavi, Meta Beyaz ve Meta Yeşil renk seçenekleri bulunuyor.

MediaTek Helio G88 oyun odaklı işlemciyle donatılan yeni TECNO SPARK 10 Pro, etkileyici ve pürüzsüz bir performans sunmaya devam ediyor. TECNO SPARK 10 Pro, 2GHz’e kadar çalışan iki Arm Cortex-A75 CPU’ya sahip sekiz çekirdekli bir işlemci olan MediaTek Helio G88 ile performansını optimize ederek cihazın her koşulda hızlı tepki vermesini sağlıyor. MediaTek HyperEngine 2.0 ile donatılan ve TECNO’nun GameTurbo Algoritması ile güçlendirilen TECNO SPARK 10 Pro, gecikmeleri tahmin ediyor ve çalışma akıcılığını akıllıca geliştirerek benzersiz bir oyun ve eğlence deneyimi sunuyor.

Memory Fusion teknolojisi ile desteklenen modellerden TECNO SPARK 10 Pro, TECNO SPARK 10 ve TECNO SPARK 10C, 16GB RAM (8GB+8GB RAM) ile geliyor. Serinin bir diğer üyesi TECNO SPARK GO 2023 ise 6GB RAM (3GB+3GB RAM) donanımına sahip. Böylece seri, geniş bellek kapasitesi ile daha fazla uygulamanın çok daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak SPARK tarihindeki en sorunsuz kullanıcı deneyimini sunuyor. TECNO, geçtiğimiz günlerde Dünyanın İlk Teleskobik Portre Lensli Telefonu olarak nitelendirdiği kamerası ve tasarım özellikleriyle dikkat çeken yeni modeli TECNO PHANTOM X2 Pro’yu da piyasaya sürmüştü.