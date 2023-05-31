Çinli teknoloji devi Tecno ve Transsion Holdings firması, Nisan ayında üç yeni modeli olan Tecno Spark 10 serisini tanıttı. Bu serinin modelleri arasında Spark 10 4G, Spark 10 5G ve Spark 10C bulunmaktadır. Şirket daha önce Mart ayında Spark 10 Pro’yu piyasaya sürmüştü, ancak şimdi yeni bir model olan Spark 10 serisi Magic Skin Edition’ı duyurarak dikkatleri üzerine çekti. Bu özel üretim akıllı telefon, Tecno’nun akıllı telefon tasarımı ve malzeme inovasyonunda yeni bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tecno Spark 10 Magic Skin Edition, yaz sezonunda tüketicilere çekici tasarım seçenekleri sunarak Tecno’nun çığır açan tutumunu somutlaştırıyor.

Bu özel seri, Tecno’nun üst düzey malzemeler ve trend belirleyen tasarım konusundaki kararlılığını gösteriyor. Daha da ilginç olan şey, yeni Magic Skin Edition’ın Spark 10 Pro, Spark 10 ve Spark 10C modelleri için mevcut olmasıdır. Magic Skin modelleri, Spark 10 serisi modellerin teknik özelliklerini koruyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo V29 Pro Özellikleri Resmileşti! Piyasayı Kasıp Kavuracak!

Spark 10 Pro Magic Skin Edition’ın dikkat çeken özelliklerinden biri, eko-deri malzemenin yenilikçi kullanımıdır. Bu cihaz, geleneksel kaplamalı kumaşlara çevre dostu bir alternatif olan silikon deri kullanılarak üretilmiştir. Eko-deri malzeme sadece hassas ve pürüzsüz değil, aynı zamanda zengin, damarlı bir dokuya sahip olup hakiki deriyi andıran bir his veriyor.

Ayrıca eko-deri malzeme son derece dayanıklıdır ve cihazın günlük hayatta karşılaşabileceği zorluklarla başa çıkmasını sağlar. Malzeme leke tutmaz, parmak izlerini iterek kolay temizlik sağlar ve yağ, makyaj ve diğer maddelerden etkilenmez. Ayrıca mükemmel ter direnci, korozyon direnci ve UV direnci sunarak kullanıcıların telefonlarının çeşitli çevresel zorluklarla başa çıkabileceği konusunda güven verir. Tecno ayrıca Spark 10 Magic Skin Edition’ı çekici bir Turuncu tonda, Spark 10C Magic Skin Edition ise mavi bir renkte sunmaktadır.