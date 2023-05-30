Çinli dev Vivo, Mart ayının başlarında Vivo V27 Pro’yu piyasaya sürdü. Sadece birkaç hafta sonra şirket bu modelin halefi olan V29 Pro’yu tanıtmaya hazır. Bu denli kısa bir süre içerisinde bir modelin yenilenmesi, eski model ile yeni model arasında pek bir fark olmayacağını akıllara getirse de, Vivo cephesi V29 Pro ile şaşırtacak. İşte Vivo V29 modelinin özellikleri!

Vivo V29 Pro Çok Yakında Çok Güçlü Geliyor!

Vivo’nun Filipinler’deki resmi internet sitesi “çok yakında” çıkacak olan V29 Pro için bir teaser sayfası hazırladı. Bu sayfa telefonun ana özelliklerinin çoğunu ortaya koyuyor ve bu modelin en azından kağıt üzerinde V27 Pro ile nasıl karşılaştırıldığını görmemizi sağlıyor.

V29 Pro, 6,7 inç boyutlu devasa bir 1080p çözünürlüklü 120Hz kavisli OLED dokunmatik ekranla donatılmış. Orta seviyede yer alan bir cihaz için bu ekran özelliklerinin üst seviyeye göz kırptığını söylemek mümkün. OLED ekran sayesinde renkler çok daha canlı olacak ve 120Hz sayesinde akıcı bir deneyim elde edebileceksiniz.

“64 MP üçlü arka kamera çözümü” ve 50 MP ana ön kamera ifadeleri cihazın birincil kameralarının oldukça güçlü olduğunu gösteriyor. Bu ifadelerden cihazın arkada 3 adet kamera bulunduracağını ve ön tarafta da 2 adet kameraya yer verileceğini söylemek mümkün. Vivo V29 Pro’da iPhone’lardaki Dinamik Ada benzeri bir çentik yapısı görebiliriz.

Batarya konusunda da güçlü olacak cihaz, paylaşılan bilgilere göre 66W hızlı kablolu şarj destekli 5.000 mAh pil ile geliyor. V29 Pro’nun işlemcisi hakkında herahangi bir detay paylaşılmamış. Diğer donanım özelliklerine baktığımızdaysa telefonun 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacağını görüyoruz.

Bunlar oldukça iyi özellikler ve V27 Pro ile karşılaştırıldığında, V29 Pro muhtemelen aynı ekrana, farklı bir ana arka kameraya ve daha büyük bir bataryaya sahip. V27 Pro ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile sunuluyor, ancak başka versiyonları da var. Muhtemelen V29 Pro sadece 12/256 seçeneğiyle gelecek.

Doğal olarak, V29 Pro tamamen resmi hale geldiğinde Vivo’nun Funtouch 13 arayüzü üzerinde Android 13’ü çalıştırıyor olmalı.

İlginizi Çekebilir: Vivo S17 Pro Kamerası ile Çok İddialı Olacak

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce V29 Pro nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!