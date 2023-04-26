Tecno Spark 10 4G piyasaya sürüldü. Bununla birlikte Tecno Spark 10C, Spark 10 5G ve Spark 10 Pro gibi diğer üç modeli içeren Spark 10 evreninin en son üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım açısından Spark 10, ön tarafta su damlası çentikli bir ekrana ve LED flaşlı çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülüne sahip. İşte cihazın teknik özellikleri.

Tecno Spark 10 4G teknik özellikleri

Tecno Spark 10 4G, 720 x 1612 piksel HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç IPS LCD panele birlikte geliyor. Ön tarafta LED flaşlı 8 megapiksel kamera ve arka tarafta LED flaşla birlikte 50 megapiksel + AI lens çift kamera sistemi bulunuyor.

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Spark 10, MediaTek Helio G37 yonga seti ve 4 GB / 8 GB RAM ile güçlendirilmiştir. USB-C bağlantı noktası üzerinden 18W şarjı destekleyen 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Ayrıca telefon Android 13 işletim sistemi ve HiOS 12 ile beraber gelecek

Cihaz 128 GB depolama alanı ile donatılmıştır ve ek depolama için bir microSD kart yuvasına sahip. Güvenlik tarafında, yapay zeka destekli yüz kilidi açma ve yana bakan parmak izi okyucusu gibi özellikler sunuyor. Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS ve 3,5 mm ses jakı gibi diğer özellikleri de sunuyor.

Tecno Spark 10 4G fiyatı

Tecno Spark 10 4G, yaklaşık 90 dolar fiyat etiketi ile Filipinler’de satışa çıkacak. Cihazın diğer Asya pazarlarında ve Afrika’da da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon Meta Siyah, Meta Mavi ve Meta Yeşil olmak üzere üç renkte geliyor.