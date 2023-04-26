Oppo’nun popüler premium orta sınıf Reno serisi yakında bir güncelleme alacak. Markanın yakında Çin’de Oppo Reno 10 serisini piyasaya süreceği bildiriliyor ve OPPO Reno 10 Pro+ serisi en üst model olacak. Lansmandan önce, cihazın iddia edilen bir görüntüsü sızdırıldı ve tasarımı ortaya çıktı.

Sızıntı, Weibo sızıntıcısı 定焦数码’dan geliyor. Oluşturulan görüntü, Aralık 2022’de ortaya çıkan sızdırılmış şemayla eşleşiyor. Marka, bu sefer önemli bir tasarım değişikliği yapıyor gibi görünüyor ve toplam üç kamera ve bir LED flaş barındıran hap şeklindeki bir kamera modülünü tercih ediyor.

Arka panel kavisli ve özellikle parlak siyah renk şemasıyla oldukça temiz görünüyor. Ancak bu tasarım, öncekilerden kesin bir düşüş gibi görünüyor. Ekran ayrıca kavisli süper ince çerçevelere sahip olacak. Yakın tarihli bir sertifika listesi, telefonun 100W hızlı şarj özelliğine sahip olacağını da ortaya koydu. Reno 10 Pro+ akıllı telefon hakkında şimdiye kadar bilinen başka neler var bir göz atalım.

Yaklaşan Reno 10 Pro+ telefonun plastik orta çerçeveli şık bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor. Kıvrımlı kenarlara ve 1.5K çözünürlüğe sahip 6.74 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olabilir. Güvenlik özellikleri arasında büyük olasılıkla bir ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Cihazın, 16 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinin düşük frekanslı bir varyantından güç alması bekleniyor.

Reno 10 Pro+’daki kamera kurulumu, 32 megapiksel ön kamera ve OIS’li 50 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 64 megapiksel telefoto lens içeren bir arka kamera sistemi içerebilir. Fotoğraf performansını artırmak için cihaz, şirketin tescilli MariSilicon X NPU’sunu da içerebilir.

İlginizi Çekebilir: Vivo S17 Pro GeekBench’te Ortaya Çıktı

Raporlar, Reno 10 Pro+’ın 4.700 mAh pil ve 100W şarj desteği ile gelebileceğini ancak kablosuz şarjın kullanılamayabilir. Cihaz, Android 13 işletim sistemi ve ColorOS’un son sürümü üzerinde çalışabiliyordu.