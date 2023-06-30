TECNO Mobile, POVA 4’ün halefi olan TECNO POVA 5 ile karşımıza çıktı. Selefine göre bir dizi iyileştirme ile gelen bu telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Telefonda 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Gücünü Helio G99 SoC ile 8 GB RAM ve 8 GB sanal RAM’den alan bu telefon soğutma tarafında da çok iddialı bir performans vadediyor.

POVA 5, 10.749mm² ısı dağılımına sahip olan 1399.65mm² buhar haznesi ve 9349.39mm² grafen ısı emici içeriyor. Üstte HiOS 13 ile Android 13 çalıştıran POVA 5, 50MP arka kameraya ve AI lens ile donatılmış çift LED flaşa ve LED flaşlı 8MP ön kameraya sahip.

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POVA 5, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahiptir ve 45W hızlı şarjlı 6000mAh pil ile güçlendiriliyor. Tecno, dayanıklılık için Battery Lab 3.0 yazılımına ve STS Secure Battery teknolojisinin bu telefonda yer aldığını da belirtiyor. Yaklaşık olarak 140 dolardan satışa sunulacak olan bu telefon bakalım Türkiye pazarına gelecek mi?

İçindekiler TECNO POVA 5 teknik özellikleri

TECNO POVA 5 teknik özellikleri

120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde 1080 x 2460 piksel çözünürlüğünde LCD ekran

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 6nm işlemci (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz) Kollu Mali-G57 MC2

8GB LPDDR4x RAM

128GB / 256GB dahili depolama

microSD ile genişletilebilir bellek

Çift SIM (nano + nano + microSD)

HiOS 13 ile Android 13

50MP arka kamera, ikincil AI kamera ve çift LED flaş

LED flaşlı 8MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler, DTS

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

45W hızlı şarjlı 6000mAh kapasiteli batarya