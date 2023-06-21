Bu videoda TECNO markasının uygun fiyatlı kategoride yer alan SPARK serisinin yeni telefonu SPARK 10 Pro modelini kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına yakından bakıyoruz.
TECNO SPARK 10 Pro Teknik Özellikleri:
Tasarım: 168.4 x 76.2 x 8.4 mm 208 gram
Ekran: 6.8 inç, IPS LCD, FHD+, 90Hz
İşlemci: Mediatek Helio G88
RAM/Depolama: 8GB RAM / 256GB Depolama +8GB Arttırılmış RAM
Kamera: 50MP + 0.08MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 18W
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluteooth 5.3, NFC
Fiyat: 7600 TL
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