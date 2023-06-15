Tecno Camon 20 serisi gibi çok sayıda akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle yoğun bir yıl geçirdi. Bunun yanı sıra, marka görünüşe göre yakında Hindistan pazarında Tecno Pova 5 4G telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tipster Paras Guglani, akıllı telefonun tasarımını sergileyen canlı bir görüntüsünü ortaya çıkardı. Cihazın arka paneli çoğunlukla düz görünüyor ve yamuk şeklindeki kamera modülünde iki büyük lens yuvasının yanı sıra küçük bir lens yuvası ve bir flaş modülü yer alıyor. Bir başka görselde ise ipucu veren kişi cihazın önden nasıl görüneceğini paylaştı. Ekranın Apple iPhone’dan esinlendiğini söylemek oldukça kolay, ekranın etrafında simetrik bir çerçeve ile birlikte benzer bir çentik içeriyor.

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İhbarcı, cihazın hem Hindistan hem de küresel pazar için piyasaya sürüleceğini ve MediaTek Helio G99 yonga setine sahip olacağını ima etti. Diğer özellikler hala gizleniyor, bu yüzden ne bekleyeceğimiz hakkında bir fikir edinmek için Tecno Pova 4 akıllı telefonun özelliklerine ve özelliklerine bakalım.

İçindekiler Tecno Pova 4 özellikleri

Tecno Pova 4 özellikleri

Pova 4, HD+ çözünürlük, 20,5:9 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı sağlayan delikli tasarıma sahip 6,82 inç IPS LCD ekrana sahip.

Pova 4’ü 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanı ayrıca Helio G99 yonga seti ile beraber geliyor. Ayrıca genişletilebilir depolama için bir microSD kart yuvası da içeriyor. Cihaz, 18W şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 6.000mAh pil kapasitesine sahip.

Fotoğrafçılık için, LED flaşlı 8 megapiksel ön kameraya ve arkada bir AI lens ve çift LED flaş eşliğinde 50 megapiksel birincil kameraya sahip. Ek özellikler arasında yana monte edilmiş parmak izi tarayıcı, çift stereo hoparlör, 3,5 mm ses jakı, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC ve çift 4G VoLTE bağlantı seçenekleri yer alıyor.