WhatsApp, iOS ve Android için en son beta güncellemelerinde video mesajları adı verilen yeni bir özellik sunuyor. WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, WhatsApp birkaç aydır kısa video mesajları göndermenize olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyordu ve şimdi bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.

Android’de 2.23.13.4 ve iOS’ta 23.12.0.71 numaralı en son beta sürümünde kullanıcılar artık konuşmalarına yakınlık ve gerçeklik hissi katmak için gerçek zamanlı olarak video mesajları kaydedip gönderebilecekler. WhatsApp bunun platform içindeki iletişime yeni bir boyut katacağını umuyor.

WhatsApp’a video mesajlar geliyor

WhatsApp hesabınızda görüntülü mesajlaşmanın etkin olup olmadığını kontrol etmek için sohbet çubuğundaki mikrofon düğmesine basabilirsiniz. Bir video kamera düğmesine dönüşürse, hemen video mesajları kaydetmeye ve göndermeye başlayabilirsiniz.

Alıcının video mesajlarını doğru bir şekilde almak için WhatsApp sürümünü de güncellemesi gerekecektir. WhatsApp için gizlilik de bir öncelik, çünkü video mesajlarının her zaman uçtan uca şifrelendiği görülmektedir. Bu, içeriğe yalnızca gönderenin ve alıcının erişebileceği ve WhatsApp’ın bile mesajları göremeyeceği anlamına geliyor.

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Video mesajları doğrudan uygulamaya aktarılamazsa, ‘tek görünüm’ modunda gönderilmedikleri için ekran kaydı ile kaydedilebilirler. Bu da kullanıcılara isterlerse video mesajlarını uygulama dışında kaydetme ve paylaşma seçeneği sunuyor.

Şu anda, video mesajlarını kaydetme ve paylaşma özelliği, iOS ve Android için WhatsApp beta’nın en son sürümlerini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak WhatsApp önümüzdeki haftalarda bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunmayı planlıyor.