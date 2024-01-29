TECNO PHANTOM V Flip 5G incelemesi öncesi sensör shift teknolojisinin bir yeni örneğine göz atıyoruz.
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TECNO PHANTOM V Flip 5G Nasıl Fotoğraf/Video Çekiyor? | Tiflis’i Fotoğrafladık!
TECNO PHANTOM V Flip 5G, TECNO markasının ilk istiridye tarzı katlanabilir modeli olarak dikkat çekerken 64 MP ana ve 13 MP geniş açılışı lensi gibi özellikler ile geliyor. Fotoğraf ve video performansını ise bu videoda görebilirsiniz.
Not: TECNO PHANTOM V Flip 5G cihazı TECNO Mobile Türkiye tarafından inceleme için temin edilmiştir.
TECNO PHANTOM V Flip 5G Teknik Özellikleri:
- Tasarım: 171.7 x 74.1 x 7 mm / 88.8 x 74.1 x 15 mm
- Ekran: 6,9 inç FHD+ LTPO AMOLED 120 Hz 1000 nit parlaklık
- Kapak Ekranı: 1,32 inç, 120 Hz, 800 nit parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8050
- RAM/Depolama: 8GB / 256GB
- Kamera: 64 MP + 13 MP / 32 MP
- Ses: Stereo Hoparlör
- Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, 5G
- Batarya: 4000 mAh / 45W Hızlı Şarj
- Fiyat: 39.999 TL