TECNO PHANTOM V Flip 5G incelemesi öncesi sensör shift teknolojisinin bir yeni örneğine göz atıyoruz.

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TECNO PHANTOM V Flip 5G, TECNO markasının ilk istiridye tarzı katlanabilir modeli olarak dikkat çekerken 64 MP ana ve 13 MP geniş açılışı lensi gibi özellikler ile geliyor. Fotoğraf ve video performansını ise bu videoda görebilirsiniz.

Not: TECNO PHANTOM V Flip 5G cihazı TECNO Mobile Türkiye tarafından inceleme için temin edilmiştir.

TECNO PHANTOM V Flip 5G Teknik Özellikleri: