Tecno geçtiğimiz aylarda Tecno Camon 20 Premier 5G isimli akıllı telefonunu Hindistan’da duyurmuştu. Geldiğimiz noktada bugün ise Tecno, bu akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Tecno’nun resmi Twitter hesabına göre Tecno Camon 20 Premier 5G, 7 Temmuz tarihinde Hindistan pazarında piyasaya sürülecek.

Introducing the Industry's 1st 50MP RGBW Pro Camera in the #TECNOCamon20Premier5G.

Capture precious moments in motion flawlessly with the revolutionary Sensor Shift OIS, ensuring shake-free shots.

