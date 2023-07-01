Tecno geçtiğimiz aylarda Tecno Camon 20 Premier 5G isimli akıllı telefonunu Hindistan’da duyurmuştu. Geldiğimiz noktada bugün ise Tecno, bu akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

Tecno’nun resmi Twitter hesabına göre Tecno Camon 20 Premier 5G, 7 Temmuz tarihinde Hindistan pazarında piyasaya sürülecek.

Introducing the Industry's 1st 50MP RGBW Pro Camera in the #TECNOCamon20Premier5G.

Capture precious moments in motion flawlessly with the revolutionary Sensor Shift OIS, ensuring shake-free shots. Launching on 7th July on https://t.co/2cAuIPVHa8 Link: https://t.co/vbSxG6jLlU pic.twitter.com/kpZYKnkWnM — TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 1, 2023

Tecno Camon 20 Premier 5G Neler Sunuyor?

Tecno’nun yeni akıllı telefonu 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızı sunuyor. Full HD+ çözünürlük sunan akıllı telefonun ekranı, ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel tercih edilmiş.

Tecno Camon 20 Premier 5G, kaputun altında MediaTek Dimensity 8050 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 8 GB sanal RAM eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 512 GB’a kadar da dahili depolama alanı sunuyor. Bu yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Tecno Camon 20 Premier 5G, dörtlü bir arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya makro kamera, ultra geniş açılı kamera ve bokeh kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Tecno akıllı telefon kanadındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım rakipleri Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?