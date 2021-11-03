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Tecno Camon 18i Sessizce Tanıtıldı.
Tecno Camon 18’in geçtiğimiz aylarda tanıtılan Premier ve diğer cihazlarının hemen ardından, aileye yeni bir cihaz daha katılacağı duyuruldu. Tecno Camon 18i’nin tüm detayları burada!
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Camon ailesine yeni giriş yapan telefon, donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Orta seviyede seyreden MediaTek Helio G85 işlemciyle beraber piyasaya sürülecek akıllı telefonun diğer özelliklerine baktığımızda ise; 90Hz ekran yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe sahip olacağı paylaşıldı. Parmak izi okuyucusunun arka kapağa eklendiği akıllı telefon 6,6 inç LCD ekrana sahip.
Arka panelde parmak izi okuyucu haricinde dikey olarak sıralanmış üçlü kamera dizilimi dikkat çekiyor. Kameralar 48 MP Ana Kamera, 13 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 2 MP Derinlik Sensörü kombinasyonuyla yerleştirilmiş.
Ön kamerada ise ekranın sol üst köşesinde çentiğe yerleştirilen 16 MP Selfie kamerası bulunuyor.
Tecno Camon 18i 5000 mAh bataryası ile orta segmentin iddialı cihazları arasına giriş yapıyor. Aynı zamanda bu batarya 18W Hızlı Şarjı destekliyor.
Android 11 işletim sistemiyle kullanıcıları karşılayacak akıllı telefon, gri renge sahip. Şuan da Kenyada 4 GB RAM ve 128 GB Depolama alanı ve 170$’lık fiyat etiketiyle ile satışta.
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