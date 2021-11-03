Facebook, Yüz Tanıma Özelliğini Kapatıyor!

Facebook için işler son birkaç haftadır yoğun geçiyor. Sosyal medya platformu, Frances Haugen tarafından sızdırılan bilgiler nedeniyle inceleme altındayken, aynı zamanda Facebook, Mark Zuckerberg’in internetin geleceğine yönelik emellerini daha iyi yansıtmak için bir yeniden markalaşma stratejisi (Metaverse) üzerine çalışıyor. Tüm bunların ortasında, bir blog yazısı Facebook’ta önemli bir değişiklik olduğunu ortaya koyuyor: Yüz Tanıma yazılımını tamamen kaldıracak.

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Blog yazısı, Facebook’ta Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Jerome Pesenti tarafından yazılmış ve Facebook’a gelen önemli bir değişikliği duyurdu. Sosyal medya platformu artık Yüz Tanıma sistemini kullanmayacak ve şirket bir milyardan fazla insanın bireysel yüz tanıma şablonlarını silecek. Blog gönderisine göre, Facebook’un günlük aktif kullanıcılarının üçte birinden fazlası Yüz Tanıma’yı kullanmayı seçmiş. Artık fotoğraf ve videolarda otomatik olarak tanınamayacaklar. Facebook’un kapatacağı bu otomatik yüz tanıma özelliği için Facebook’un sileceği şablonlar kullanıldı. Pesenti, Facebook’un yüz tanıma teknolojisinin olumlu kullanım durumlarının güvenlik ve gizlilikle ilgili toplumda artan endişelere karşı ne derece önemli olduğunu bildirmesi belirtti. Bunun üzerine, konu hakkında henüz net kurallar sağlamadığını da ekliyor. Facebook’ta yüz tanıma özelliği önümüzdeki haftalarda kapatılacak.

Şirketin dikkate aldığı teknolojinin olumlu kullanım örneklerinden biri, görme engelli kullanıcılar için görüntülerin açıklamalarını oluşturmak için yapay zeka kullanan otomatik alternatif metin sistemiydi. Bu teknoloji, görme engelli kullanıcılara bir fotoğrafta kendilerinin veya arkadaşlarından veya tanıdıklarından birinin olup olmadığını söylemek için yüz tanıma sistemini kullanıyordu. Ek olarak, yüz tanıma yazılımıyla ilgili bir başka özellik de, birileri tarafından yayınlanan fotoğraf veya videolarda göründüğünüzde otomatik olarak bilgilendirilme seçeneğiydi. Bu özellik ve fotoğraflarda kimlerin etiketleneceğine ilişkin öneriler, yüz tanıma teknolojisi kapatılacağı için artık kullanılamayacak.

Ancak şirket, kullanıcıların kimliklerini doğrulaması gerektiğinde Yüz Tanıma teknolojisini kullanmayı planlıyor. Teknolojinin kullanılmaya devam edeceği zamanalar ise (kilitli bir hesaba erişmeniz, finansal ürünlerde kimliğinizi doğrulamanız gerektiğinde) bu özelliği kullanabileceksiniz. Ayrıca blog gönderisinde, Facebook’un yine de insanların şeffaflık ve otomatik olarak tanınıp tanınmadıklarını kontrol etmelerini sağlayacağını belirtiyor. Yüz Tanıma’nın olumlu kullanım durumlarına rağmen, toplum tarafından gelen şikâyetler üzerine getireceği değişiklikler ise şu şekilde:

Facebook, insanların yüzlerinin Anılarda, fotoğraflarda veya videolarda görünüp görünmediğini otomatik olarak tanıyamayacak.

Yapay zeka tarafından önerilen etiketleme için artık yüz tanımayı açamayacaksınız.

Görme engelliler için Otomatik Alternatif Metin, bir fotoğraftaki her kişinin kim olduğunu belirleyemeyecek. Ancak yine de kaç kişi olduğunu söyleyebilecek.

Yüz tanımayı seçtiyseniz, Facebook sunucularındaki şablonunuz silinecek.

Bu değişiklik, Facebook’un (şirket), Zuckerberg’in internetin ve metaverse’nin geleceği hakkındaki görüşlerini daha iyi yansıtmak için adını Meta olarak değiştirmesinden sonra gelmesi de ilginç. Peki siz Facebook’un bu hamlesini nasıl buluyorsunuz? Sizce Yüz Tanıma sistemi gerekli mi yoksa kaldırılması iyi mi oldu? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz.