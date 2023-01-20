Sahibi olduğu dünyaca tanınmış, tüketim trendlerini belirleyen ve alanlarında öncü olan global ve yerli markaları tüketici elektroniği ile buluşturan Technofashion, aralarında Nautica, Blaupunkt, Corby Drones gibi markaların bulunduğu seçkin ürünlerini 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın önde gelen ve en etkili tüketici elektroniği fuarlarından CES 2023’de tüketicilerle buluşturdu.

CES 2023’e katılmak üzere ABD’de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Technofashion’ın standını ziyaret etti. Şirketin en son teknolojik ürünleri ve çalışmaları hakkında bilgi alan Varank, etkinlikte sergilenen Technofashion ürünlerini yakından inceledi.

Technofashion CEO’su Sinan Dallı, “En seçkin ürünlerimizden oluşan yeni koleksiyonumuzu dünyanın en etkili etkinliklerinden biri olan CES’de tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Blaupunkt, Nautica ve Corby Drones gibi dünyanın önde gelen markalarımızın yepyeni ürünlerini dört gün boyunca tüketici elektroniği dünyasının merkezi olacak Las Vegas’ta tüketicilere ve tüm dünyaya tanıttık” dedi.

TWS kulaklıklar, Bluetooth kablosuz hoparlörler, AirFryer ürünleri, robot süpürgeler, kablosuz dikey süpürgeler, hava temizleyiciler, e-scooter’lar, akıllı teraziler, drone’lar ve daha birçok farklı son teknoloji ürün Technofashion standında sergilendi.

Ürünlere ait videoya buradan ulaşabilirsiniz.