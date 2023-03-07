Türkiye’de Bilkom güvencesiyle pazara sunulan dünyanın en büyük TV üreticilerinden TCL, teknoloji alanında global pazarın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden OMDIA’nın “Global TV Design and Features Tracker” raporuna göre 2021-2022 döneminde Android Smart TV markaları arasında en yüksek pazar payına ulaşarak ilk sırada yer aldı.

Ürettiği yenilikçi ürünler ile televizyon teknolojilerinin öncü markası TCL, global TV pazarında da en çok satan ikinci marka olarak büyük bir başarıya imza attı. Ocak-Aralık 2022 döneminde global TV pazarında elde ettiği satış payı ile öncü pozisyonunu güçlendiren TCL, ayrıca dev ekran kategorisindeki gücünü de gösterdi.

Şirketin bir diğer önemli başarısı, Türkiye’nin ilk 98 inç Google TV modeli unvanına sahip olan TCL C735 ile geldi. Dev ekran kategorisinde oldukça iddialı olan ve geçen yıl önemli bir büyüme yakalayan marka, global 98 inç TV pazarında 1 numaralı marka oldu. 75 inç ve üstü XL ekran boyutlarındaki ürün portföyünü genişleterek pazarda en iddialı marka olmayı amaçlayan TCL, elde ettiği bu sonuç ile iddialı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Mini LED TV pazarının öncü markası TCL, en son ekran teknolojilerini ve diğer yenilikçi ürünlerini kısa süre önce CES 2023’te sergilemiş; TCL Mini LED 4K TV ve 3000nit parlaklığa sahip Mini LED TV ürünleri ile iki ayrı CES® 2023 İnovasyon Ödülü kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

TCL, bu yıl satışa sunulacak Mini LED Serisi ürünlerinde yerel karartma bölgelerinin sayısını binli seviyelere çıkarak çok daha fazla sayıda Mini LED’in uygulanmasına imkan sağlıyor. Görüntülerde milyon seviyesinde yüksek kontrast ve çarpıcı tepe parlaklığı da sunan TCL, bu sayede görüntü kalitesinde çıtayı daha da yükseltiyor. TCL’in mükemmel ışık kontrol algoritması, çok parlak ve loş ortamlarda tüm detayları net bir şekilde ortaya koymaya olanak sunuyor.

TCL’in merakla beklenen 2023 Mini LED ve QLED TV Serileri, 2023 yılı ilk çeyrekten itibaren küresel pazarlarda satışa sunulacak.