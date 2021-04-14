TCL Fold ‘n Roll modeli ile ilginç bir şey deniyor!

TCL Fold ‘n Roll modeli ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firma TCL 20 serisini tanıttığı lansmanında katlanabilir ve genişleyebilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez ortaya çıkardı. Üçü bir arada konsepti ile dikkat çeke cihaz, aynı anda hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet olma imkanına sahip olacak. Prototipi ilk kez kullanıcıların karşısına çıkan üçü bir arada cihazı piyasada görmemiz için bir müddet daha bekleyeceğiz. Ancak firmanın ilginç bir yenilik ile teknoloji dünyasını karşılayacağı aşikar.

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Üçü bir arada cihaz: TCL Fold ‘n Roll!

Akıllı telefon dünyasında sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün teknik kapasiteleri artan akıllı telefonlar bir yandan da ilginç tasarımlarla piyasayı karıştırabiliyorlar. Son dönemde firmalar akıllı telefonların aynı zamanda tablet olarak kullanılması için yoğun çaba harcıyorlar. Özellikle katlanan ekran teknolojisinin artık yerini sağlamlaştırdığı şu günlerde firmalar tasarım anlayışlarını git gide farklılaştırmaya başladılar. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin aktif olarak üretim yaptığı rekabete yeni bir firma daha girmeye hazırlanıyor. TCL firması, ilginç bir konsept ile rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Firma TCL 20 serisinin tanıtıldığı lansmanda Fold ‘n Roll modelini de tanıttı. Teknoloji devi yeni cihazı ile birlikte tasarım limitlerini oldukça zorluyor. Uzun süredir bu alanda geliştirmeler yaptığı konuşulan firma, ilginç bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşıladı.

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Üçü bir arada olarak adlandırılan cihaz, aynı anda üç farklı cihaz olma yeteneğine sahip. Akıllı telefon olarak görünen cihaz, genişleyen ekranı ile fablet, katlanan ekranı ile de tablet moduna geçebiliyor. 2019 yılından bu yana en azından katlanan ekranlı bir model geliştirdiği bilinen teknoloji devi, yeni cihazı ile gerçekten herkesi şaşırttı. Konsept tasarımı ile detaylı bakış atma imkanı bulduğumuz cihaz, tek başına birçok kategoride ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri belli olmayan cihaz şimdilik konsept hali ile ortaya çıktı. Bununla birlikte firmanın ilerleyen günlerde yeni detaylar ver ihtimali de oldukça yüksek. Ayrıca firma cephesinden gelen açıklamaya göre, esneyen ekranlı bir TCL model akıllı telefonu yine bu yıl içerisinde göreceğiz. Ancak o telefon ile TCL Fold ‘n Roll aynı cihazlar olmayacak.

Hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet!

TCL Fold ‘n Roll modeli ilginç tasarımı ile teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak gibi gözüküyor. Cihaz akıllı telefon görünümünde 6.87 inçlik ekran boyu deneyimi sunacak. Katlanan ekran ile fablet moduna geçen cihaz o zaman da 8.85 inçlik ekrana sahip olacak. Bununla birlikte esneyen ve genişleyen ekran ile cihazın ekranı tam 10 inç olacak ve tablet moduna geçecek. Her ne kadar kulağa güzel gelişmeler olarak gelse de, cihazın optimizasyonu oldukça önemli. Zira akıllı telefon dinamik olarak üç farklı ekran boyutuna geçecek. Bu nedenle cihazın uygulama geçişi kısmında kusursuz çalışması gerekiyor. Ayrıca cihazın ekran geçişlerinde yine kullanıcılarına yavaşlama yaşatmaması gerekmekte. Fikir olarak oldukça yenilikçi olan cihaza, uygulama geliştiricileri nasıl tepki verecek merak konusu. Zira dinamik olarak ekran boyu değişen bir cihaza uygulama optimize etme konusu bazen sıkıntılı olmakta. Katlanan ekranlı ilk cihazlardan olan Samsung Galaxy Fold modelinin yaşadıklarını unutmamak gerek.

Konsept tasarımı gün yüzüne çıkan cihaz, henüz üretim aşamasına geçmeyecek. TCL cihazı ilk olarak sadece tanıtmakla yetinmeyi tercih etti. Yenilikçi cihaz, her ne kadar göze hoş gelse de bazı sorunlar ile adından da söz ettirebilir. Yazılımsal anlamda önünde uzun bir geliştirme süreci olan TCL Fold ‘n Roll, donanımsal anlamda da aynı süreci yaşayacak. Zira katlanan ve genişleyen ekranlı modellerin en büyük sorunu dayanıklılık. Birçok model uzun kullanımda kullanıcılarına önemli sorunlar yaşatıyor. Özellikle katlanan akıllı telefonlar, zamanla çatlaklara ve kırıklara neden olabiliyorlar. Firma cihazın ekran paneli için Çinli CSOT ile görüşüyor. Cihazın ekran panelinin OLED olacağı kesinleşti. Ayrıca firma bu yıl çıkaracağı diğer esneyen akıllı telefonu için de aynı firma ile görüşüyor. Görünüşe göre piyasada yenilikçi model görmeye devam edeceğiz. Bakalım TCL yeni prototipini ne zaman kullanıcıların karşısına çıkaracak bekleyip göreceğiz.