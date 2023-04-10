En yenilikçi ürünlerini Bilkom Güvencesiyle Türk kullanıcılarıyla buluşturan global TV pazarının 2 numaralı oyuncusu TCL, ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal ile imzaladığı iş birliğini duyurdu. Bu iş birliği ile TCL, Arsenal’in İngiltere, Orta Doğu ve Afrika’daki geniş taraftar kitlesi ile daha fazla etkileşim kurmayı amaçlıyor. TCL aynı zamanda kulübün bu bölgelerdeki Resmi Tüketici Elektroniği Partneri olarak son dönemde yatırımlarına hız verdiği spor alanındaki faaliyetlerini genişletme fırsatı bulacak.

“Büyüklüğe İlham Verme” misyonuyla TCL, sporun dünyanın dört bir yanındaki insanlar üzerindeki etkisine inanıyor ve bu yeni iş birliği ile taraftarları ortak futbol tutkuları etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

TCL taraftarlara özel fırsatlar sunacak

TCL, Arsenal taraftarlarına özel içeriklerin yanında, yenilikçi televizyon modellerinde heyecan verici fırsatlar sunacak. Taraftarlar, Arsenal’ın lisanslı hediyelik ürünlerini kazanabilecekleri yarışmalara ve oyunlara katılma fırsatına sahip olacak. TCL ayrıca müşterilerini Emirates Stadyumu’nda canlı maç izlemeye ve kulübün güncel kadrosundaki oyuncular ve efsanelerle buluşmaya davet edecek.

TCL Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Sunny Yang, “Dünyanın en prestijli futbol kulüplerinden biri olan Arsenal Futbol Kulübü ile iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ortaklık, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerimizi Arsenal’in tutkulu ve sadık taraftar kitlesiyle buluşturmamızı sağlayacak. TCL’in ilerleme, pozitiflik ve ilham gibi değerleri Arsenal’inkilerle örtüşüyor. Bu büyük ile kulüp işe dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarının futbola duydukları sevgiye katkıda bulunmak için birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Arsenal CCO’su Juliet Slot şunları söyledi: “TCL ile yaptığımız iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık hem Arsenal hem de TCL için taraftarlarımızla etkileşim kurmak adına heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bölgedeki taraftarlarımıza en iyi izleme deneyimini sunmak için TCL ile daha yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Teknoloji ve sporun ilham veren iş birliği

TV’lerin dünyanın dört bir yanındaki insanları ekrandaki aksiyonun içine çekerek onlara bağlanma ve ilham verme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu vurgulayan TCL, vizyonuna bu iç görüyü en doğru şekilde entegre ediyor. TCL, 98 inç’e varan MiniLED ve QLED ekran teknolojisine sahip XL ekran yelpazesiyle, tüm dünyada en heyecanlı içerikler arasında yer alan canlı spor etkinliklerinde tüketicilerin aksiyonun hiçbir anını kaçırmamalarını ve kendilerini saha kenarındaymış gibi hissetmelerini sağlıyor.