Akıllı Telefonlar
TCL 20 SE şimdi MediaMarkt’ta!
Yerli üretim telefonlar arasında olan TCL 20 SE markanın ilk yerli üretim telefonu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca sunduğu özellikler ile teknoloji severlerin karşısında tercih edilebilir bir model olarak yer alıyor.
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İçerisinde Snapdragon 460 işlemcisini bulunduran model bulunduğu segmentte en verimli ve en performanslı olmayı hedefliyor. Oyun performansı olarak da PUBG gibi zorlu oyunlarda bile, dengeli grafiklerde oynamak mümkün. Cihazın 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması da yine uzun süreli kullanımda bir avantaj olarak geri dönüyor. Bu pili şarj etmeniz için kutuda sunulan şarj aletiyse 10W.Çoğu cihazda pek görmediğimiz bir şekilde TCL 20 SE, tersine şarj özelliğine sahip. Böylelikle cihazın 5.000 mAh kapasiteli pilini adeta bir power bank gibi kullanabiliyorsunuz.
Eğer sizde TCL 20 SE hakkında daha fazla bilgi almak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilir veya MediaMarkt mağazalarında cihazı deneyimleyebilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11T Pro’nun birçok özelliği ortaya çıktı!
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11T Pro‘nun birçok özelliği ortaya çıktı. İşte 120W hızlı şarj destekli Xiaomi Mi 11T Pro özellikleri, fiyatı ve lansman tarihi.
Xiaomi Mi 11 modellerinden sonra yeni bir amiral gemisi ailesini tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, Mi 11T modelleri hakkında şimdiden sızıntılar veriyor. Birkaç gün önce bazı özellikleriyle ortaya çıkan Mi 11T ailesi, şimdi Mi 11T Pro’nun özellikleri ile karşımıza çıkıyor.
Yakın bir tarihte Mi 11T ailesi ile ilgili sızıntılar veren Digital Chat Station, özellikle 11T modellerinin ekranları hakkında ciddi bilgiler ortaya dökmüştü. Şimdi birçok özelliği ile karşımıza çıkan Mi 11T Pro, kısmen Mi 11T ailesi ile ilgili fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Gelin Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11T Pro’nun tüm özelliklerine göz atalım.
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Xiaomi Mi 11T Pro özellikleri!
Geçtiğimiz günlerde Mi 11T seirsinde LCD panel kullanılmayacağını dile getiren Digital Chat Station, Mi 11T modellerinin AMOLED ekran ile birlikte geleceğini söylemişti. Aynı zamanda Mi 11’de 144Hz olan yenileme hızının Mi 11T’de 120Hz‘e düştüğünü de söyleyen Digital Chat Station, yeni gelen sızıntılara göre haklı gözüküyor. Bugün gelen sızıntılara göre Xiaomi Mi 11T Pro üzerinde 120Hz yenileme hızına, 20:9 en boy oranına sahip bir AMOLED ekran taşıyacak.
Şimdilik boyutu bilinmeyen bu ekran üzerinde muhtemelen 16MP‘lik bir ön kamera taşıyacak. Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera (OmniVision OV64B) ile gelmesi beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, söylentilere göre bu kameranın hemen yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı (IMX355) sensörü ve 5MP‘lik bir “telemakro” kameraya sahip olacak.
Performansını Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+‘dan alması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, kesin olmamakla beraber Dimensity 1200 yonga setine de sahip olabilir. Muhtemelen Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacak olan Xiaomi Mi 11T Pro hakkında kesin olarak görünen tek özellik batarya diyebiliriz.
Bilgilerin çoğunun doğru olması muhtemel sızıntılar olduğunu biliyoruz. Ancak batarya tarafındaki bilgiler diğer özelliklere göre daha kesin gözüküyor. Sızıntılara göre 5000mAh‘lik devasa bir batarya ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, bu bataryayı 120W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Piyasada birçok model de bulunmayan bir Watt değeri ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, gerçekten 120W hızlı şarj desteği sunarsa çok konuşulur diyebiliriz.
Genel olarak Xiaomi Mi 11T Pro‘nun özellikleri bu şekildeydi. Gelen sızıntılara göre fiyatının 600 Dolar bandında olması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro yüksek ihtimalle serinin en güçlü modeli olacak. 23 Eylül‘de tanıtılacak olan Xiaomi Mi 11T serisi şimdilik bu özellikler ile biliniyor. Sizce Mi 11T Pro’nun özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Beklenen Telefon Poco X3 GT, Dimensity 1100 İşlemcisiyle Türkiye’de Tanıtıldı!
MediaTek’in amiral gemisi düzeyindeki yüksek performanslı işlemcilerinden Dimensity 1100 5G çip setini barındıran Poco X3 GT, 67W hızlı şarj desteği ve Gorilla Glass Victus gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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Poco X3 GT Türkiye’de!
Poco, eğlence ve mobil oyunlar için özel olarak tasarlanmış yüksek performansıyla dikkat çeken Poco X3 GT’nin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Türkiye’de 128 GB’lık versiyonu 4.999 TL’ye satılacak olan Poco X3 GT, Çift 5G SIM’li MediaTek Dimensity 1100 çipseti, 120Hz DynamicSwitch DotDisplay, ana kamera 64MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu ve 5000 mAh yüksek kapasiteli pilini hızlı bir şekilde şarj edebilmek için 67W Turbo Şarj teknolojisine sahip. Poco X3 GT, ayrıca çizilmelere ve kırılmaya karşı Corning Gorilla Glass Victus’a sahip. Bu sayede herhangi bir düşme vb. durumda Poco X3 GT’nin hasar alma ihtimali daha düşük hale geliyor.
Mediatek Dimensity 1100’ün performansı merak konusu
Poco X3 GT, daha önce X3 NFC ve X3 Pro gibi cihazların bulunduğu Poco X serisinin en yeni modeli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın kalbinde bulunan Dimensity 1100, hızıyla dikkat çekiyor. Poco X3 GT, 6nm çipset teknolojisiyle geliştirilen MediaTek Dimensity 1100 işlemciye sahip Türkiye’deki ilk telefon olma özelliği taşıyor. Dimensity 1100’ün performansıysa en büyük merak konusu. Poco X3 GT, 2,6 GHz’e kadar en son dört güçlü Arm Cortex-A78 çekirdek ve dört Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği üzerinde çalışıyor. Bu işlemci mimarisi, 836 MHz’de çalışan geliştirilmiş dokuz çekirdekli Arm Mali-G77 GPU ile birleştiğinde, oyunların oynanma kalitesi de yükseliyor. Ayrıca, entegre 5G modem, çift SIM kart yuvası ve Wi-Fi 6 desteği de cihazda sunulan diğer bağlantı teknolojileri.
Sıvı Soğutma Teknolojisi 2.0 ile ısınma gibi problemlerin önüne geçmeye çalışan Poco X3 GT, serin kalmaya devam ediyor. Yüksek hız beklentisini karşılamak için UFS 3.1 teknolojisi, dosyalara inanılmaz bir hızda erişilmesine ve kaydedilmesine olanak tanıyor. 67W değerindeki hızlı şarj cihazı da Poco’nun belirttiği kadarıyla 42 dakikada cihazı %0’dan %100’e şarj edebilmeyi sağlıyor. 5000 mAh kapasiteli pili sayesinde kullanıcılar gün boyunca cihazı şarj etme ihtiyacı hissetmeyecektir diye tahmin ediyoruz. 120Hz ekran yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip ekran da Poco X3 GT’yi rekabetçi oyunlarda avantajlı bir akıllı telefon haline getirmekte yardımcı oluyor. 30-120Hz arasında çalışan DynamicSwitch ise, her bir içeriğin talep ettiği yenileme hızını belirleyerek güç tüketimini optimize ediyor.
64 MP ana kamera ve 3’lü kamera modülü
Poco X3 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş kamerası ve 2MP makro kameradan oluşan 3’lü kamera modülüne sahip. Bu modülle Pro Time-Lapse çekimleri yapılabiliyor, AI Shutters ile çekilen bir dizi fotoğraf arasından en iyileri seçilebiliyor. Gerçek zamanlı bokeh video, hem ön hem arka kamerada HDR video kaydı ile çok çeşitli renkleri ve derinliği yakalayabiliyor. Telefon aynı zamanda 8 sinematik film filtresi ve 5 vlog şablonuna sahip.
Bütün bunları yaparken, ses deneyimini de göz ardı etmeyen Poco, X3 GT modelinde Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör sunmuş. Cihazın ağırlığıysa 193 gram. Böylelikle daha önceki X3 modellerine göre kullanımı daha kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz. Poco X3 GT, Tan Siyahı, Bulut Beyazı ve Dalga Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satılacak.
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