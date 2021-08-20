Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11T Pro‘nun birçok özelliği ortaya çıktı. İşte 120W hızlı şarj destekli Xiaomi Mi 11T Pro özellikleri, fiyatı ve lansman tarihi.

Xiaomi Mi 11 modellerinden sonra yeni bir amiral gemisi ailesini tanıtmaya hazırlanan Xiaomi, Mi 11T modelleri hakkında şimdiden sızıntılar veriyor. Birkaç gün önce bazı özellikleriyle ortaya çıkan Mi 11T ailesi, şimdi Mi 11T Pro’nun özellikleri ile karşımıza çıkıyor.

Yakın bir tarihte Mi 11T ailesi ile ilgili sızıntılar veren Digital Chat Station, özellikle 11T modellerinin ekranları hakkında ciddi bilgiler ortaya dökmüştü. Şimdi birçok özelliği ile karşımıza çıkan Mi 11T Pro, kısmen Mi 11T ailesi ile ilgili fikir sahibi olmamızı sağlıyor. Gelin Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11T Pro’nun tüm özelliklerine göz atalım.

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Xiaomi Mi 11T Pro özellikleri!

Geçtiğimiz günlerde Mi 11T seirsinde LCD panel kullanılmayacağını dile getiren Digital Chat Station, Mi 11T modellerinin AMOLED ekran ile birlikte geleceğini söylemişti. Aynı zamanda Mi 11’de 144Hz olan yenileme hızının Mi 11T’de 120Hz‘e düştüğünü de söyleyen Digital Chat Station, yeni gelen sızıntılara göre haklı gözüküyor. Bugün gelen sızıntılara göre Xiaomi Mi 11T Pro üzerinde 120Hz yenileme hızına, 20:9 en boy oranına sahip bir AMOLED ekran taşıyacak.

Şimdilik boyutu bilinmeyen bu ekran üzerinde muhtemelen 16MP‘lik bir ön kamera taşıyacak. Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera (OmniVision OV64B) ile gelmesi beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, söylentilere göre bu kameranın hemen yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı (IMX355) sensörü ve 5MP‘lik bir “telemakro” kameraya sahip olacak.

Performansını Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+‘dan alması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, kesin olmamakla beraber Dimensity 1200 yonga setine de sahip olabilir. Muhtemelen Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacak olan Xiaomi Mi 11T Pro hakkında kesin olarak görünen tek özellik batarya diyebiliriz.

Bilgilerin çoğunun doğru olması muhtemel sızıntılar olduğunu biliyoruz. Ancak batarya tarafındaki bilgiler diğer özelliklere göre daha kesin gözüküyor. Sızıntılara göre 5000mAh‘lik devasa bir batarya ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, bu bataryayı 120W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Piyasada birçok model de bulunmayan bir Watt değeri ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, gerçekten 120W hızlı şarj desteği sunarsa çok konuşulur diyebiliriz.

Genel olarak Xiaomi Mi 11T Pro‘nun özellikleri bu şekildeydi. Gelen sızıntılara göre fiyatının 600 Dolar bandında olması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro yüksek ihtimalle serinin en güçlü modeli olacak. 23 Eylül‘de tanıtılacak olan Xiaomi Mi 11T serisi şimdilik bu özellikler ile biliniyor. Sizce Mi 11T Pro’nun özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.