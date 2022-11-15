Çin ile ABD arasındaki gerilim tüm hızıyla devam ediyor. Bu durum iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri ve bölgedeki ticari ilişkileri de olumsuz etkilemekte. MediaTek CEO’su Rick Tsai’nin açıklamalarına göre, siyasi gerilimler bazı üretim şirketlerini tedarik zincirlerinin bir kısmını Tayvan’dan çıkarmak istiyor.

Tayvan, dünyanın önde gelen teknoloji merkezlerinden birisi. Asus, MediaTek, TSMC gibi birçok önemli firmanın genel merkezi burada bulunuyor. Ayrıca teknoloji firmaları için oldukça önemli olan tedarik üreticileri de burada yer almakta. Bu durum bölgedeki ticari ilişkilerin gelişmesine ve Asya ülkelerinde teknolojinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Ancak MediaTek CEO’su Rick Tsai’ye göre, “çok büyük (ekipman üreticileri) bazı şirketler, çip tedarikçilerinin Tayvan, ABD, Almanya, Avrupa gibi birden fazla kaynağa sahip olmasını gerektirecek.” Rick Tsai, böyle devam etmesi halinde gelecekte aynı çip için farklı kaynaklar bulmaları gerektiğini söyleyerek, değişimin büyük çaplı olmadığının altını çizdi.

MediaTek üretimi Tayvan dışına mı kaydıracak?

MediaTek’in en gelişmiş akıllı telefon çipleri Tayvan’da üretilirken, şirketin yurt dışı planları da bulunuyor . Tsai, bazı eski çip modellerinin ABD ve Singapur gibi yerlerde fabrikaları bulunan GlobalFoundries Inc. tarafından üretildiğini söyledi. Şirket, ABD’deki işini genişletmek için baskı yapıyor ve satışlarını birkaç kat artırmak istiyor.

MediaTek ayrıca Intel’in İrlanda ve TSMC’nin Arizona tesislerinde üretim yapacak. Ancak bu hazırlıklar, üretimi değiştirmekten çok en kötüsüne hazırlık gibi görünüyor. Tsai ayrıca, gelişmiş çip üretimi için dünyanın en önemli bölgesi olan Tayvan’dan tamamen uzaklaşmanın gerçekçi olmadığını da söyledi.