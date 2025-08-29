Yapay zeka fotoğraf düzenleme sistemi olan Nano Banana’nın Google’a ait olduğu ortaya çıkması ardından Gemini 2.5 Flash ile yayınlandı.

Bu videoda, Google’ın en yeni ve en hızlı görüntü işleme modeli olan Gemini Flash 2.5 Image’ı (namıdiğer Nano Banana) tüm detaylarıyla inceliyoruz! Görüntülerle inanılmaz bir hızda etkileşime giren, görsel ve metin verilerini aynı anda işleyebilen bu devrim niteliğindeki model, yapay zekâ dünyasında neleri değiştirecek?

Biz de bu yeni yapay zekayı test etmek için tarihteki eski fotoğrafları Gemini üzerinden düzenledik.