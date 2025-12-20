Epic Games yılbaşı dönemine hızlı bir giriş yaparken oyuncuların aklında tek bir soru var: Sıradaki ücretsiz oyun ne olacak? Türkiye’de milyonlarca oyuncunun yakından takip ettiği kampanya, her gün değişen sürprizleriyle heyecanı diri tutuyor. Peki bugün kütüphaneye eklenebilecek yeni yapım hangisi ve bu fırsat ne kadar süre geçerli?

Epic Games’in yılbaşına özel üçüncü ücretsiz oyunu açıklandı! (19-20 Aralık)

Epic Games, 19–20 Aralık tarihleri arasında geçerli olan üçüncü gizemli oyunu erişime açtı ve bugünün ücretsiz yapımı Eternights oldu. Yılbaşına özel düzenlenen bu kampanya kapsamında Aralık ayı sonuna kadar her gün farklı bir oyun ücretsiz olarak sunulacak. Türkiye saatiyle 20 Aralık 19.00’a kadar kütüphaneye eklenen Eternights, süresi dolduktan sonra da kalıcı olarak kullanıcı hesabında yer alacak.

Eternights oyunu nedir?

Epic Games Store üzerinden sunulan Eternights, Studio Sai tarafından geliştirilen ve türleri bir araya getiren özgün bir yapım olarak öne çıkıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyun, aksiyon mekaniklerini sosyal etkileşim ve ilişki dinamikleriyle harmanlıyor. Zindan keşifleri, çeşitli bulmacalar, mini oyunlar ve düşmanlarla mücadele, oyunun temel yapısını oluşturuyor. Aynı zamanda karakterler arası bağlar, oynanışı doğrudan etkileyen bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Epic haftalık ücretsiz oyun nasıl alınır?

Epic Games Store’a giriş yapın.

Ana sayfadaki “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

İlgilendiğiniz oyunu seçip “Yükle” butonuna tıklayın.

Hesabınızla giriş yaptıysanız oyun otomatik olarak kütüphaneye eklenir.

Eklediğiniz oyun süresiz olarak size ait olur.

İlginizi Çekebilir: Tarayıcıdan GTA Vice City oynama hayali gerçek oldu! Nasıl oynanır?

Epic Games yılbaşı kampanyasıyla birlikte önümüzdeki günlerde daha farklı türlerde oyunların da ücretsiz sunulması bekleniyor. Türkiye’deki oyuncular için bu dönem, hem yeni yapımları denemek hem de dijital arşivini güçlendirmek adına önemli bir fırsat yaratıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games tarafından sunulan bu ücretsiz oyun kampanyasının oyuncular üzerindeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!