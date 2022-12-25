Philips 65OLED807 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Philips’in yeni nesil OLED ailesinden olan 65OLED807/12, hem görüntü desteği hem de tasarımıyla fark yaratıyor. Ayrıca 4 taraflı Ambilight teknolojisinin bulunduğu bu versiyonda aradığınız her şey mevcut!

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Detaylı bilgi için; https://hwp.to/65OLED807

Not: Bu videoda kullanılan Philips 65OLED807/12 modeli inceleme örneği olarak TP-Vision Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Philips 65OLED807 modeli, tasarımsal olarak metal gövdesi ve ince yapısıyla dikkat çekiyor. Ekranın her noktasından taşan Ambilight 4 teknolojisiyle çok daha farklı bir deneyim sunan marka, OLED panelde de önemli geliştirmeler yaptığı belli oluyor.