Taksitli telefon arıyorsanız ve yeni yıl için yeni bir cihaz isterseniz Turkcell hizmeti Financell ile 36 aya kadar vade mümkün.

Turkcell, yeni yılda herkesin uygun bir şekilde taksitli telefon sahibi olması için Financell ayrıcalığıyla beş markaya ait sekiz model akıllı telefonu uygun fiyat ve vadeli ödeme seçenekleriyle sunuyor. Tarifelere ek olarak sunulan akıllı telefonlar için 1 TL’den başlayan ek ödemelerle 36 aya kadar vadelendirme seçenekleri mevcut.

Turkcell Finansman A.Ş.’nin desteğiyle gerçekleştirilen kampanyada LTE (4.5G) destekli Turkcell, General Mobile, Huawei, HTC ve Samsung marka telefonlar yer alıyor. Bu sekiz akıllı telefon şu şekilde sıralanıyor: Samsung Galaxy S7 Edge, Turkcell T70, HTC Desire 10, General Mobile 5, Samsung Galaxy On7, Samsung Galaxy J7, Huawei GR3 ve Samsung Galaxy S7.

Taksitli telefon veya indirim

Kredi kartına taksitli telefon satışına geçtiğimiz yıllarda sınırlandırma getirilmişti. Kredi kartı olmadan taksit olmaz diye düşünmeyin. Turkcell aboneleri için farklı bir fırsat kapıda. Yeni yılda yeni bir akıllı telefon arıyorsanız geniş marka ve model seçenekleriyle Turkcell yardımınıza koşuyor. Peşin ödeme yerine makul ufak taksitlerle yeni akıllı telefonunuzu alabiliyorsunuz. Bu taksitlerin süreleri de sizin arzunuza göre 1, 2 veya 3 yıl olabiliyor.

Hem kurumsal hem de bireysel aboneler bu kampanyadan yararlanabilir. Faturalı müşteriler 12, 24 veya 36 ay süreli kontrat yapabiliyorlar. Eğer ön ödemeli (Hazırkart) aboneliği mevcutsa tarifede kalma taahhüdüne karşı akıllı telefon alımında 200 TL’ye kadar indirim sağlanıyor. Bunun yanında 2 sene boyunca ayda 2 GB hediye internete sahip oluyorlar.

İnternet kampanyalı tablet bilgisayar

Tablet alırsanız ilk 3 ay boyunca 4,5 GB veri paketi sunan Turkcell, Asus Transformer Book Flip’i 2 ay süresince 2 GB data paketiyle birlikte ayda 31,90 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunuyor. Bunun yanında yeni bilgisayarıyla Microsoft Office 365 kullanmak isteyen kullanıcılara da müjde verelim; çünkü 1 yıllık kullanım paket içerisinde yer alıyor.

Turkcell tarafından sunulan ürün ve hizmetler için Turkcell web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Site üzerinden onlarca cihaza, internet ve cihazlarla ilgili kampanyalara, Lifebox ve Fizy gibi online hizmetlere ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.