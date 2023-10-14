Bu video TurNet’in katkılarıyla çekilmiştir.

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Selam Arkadaşlar, Ersin ben.

Son zamanlarda sosyal medyada çokça konuşulan bir konu var; birçok internet abonesi taahhütlü internet sözleşmelerinin kendilerini fiyat artışlarından koruduğunu düşünüyor. Oysa ki ben sadece internet bağlantısı konusunda değil hemen hemen her konuda taahhüt vermenin beni zora sokabileceğinden endişeleniyorum. Eminim ki böyle düşünen tek kişi de ben değilimdir.

O nedenle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar nedeniyle popülerleşen, daha doğrusu daha mantıklı bir seçenek olarak gösterilmeye çalışılan taahhütlü internet sözleşmelerini bir de TurkNet CEO’su Cem Çelebiler ile konuşmak istedim.

Neden Cem Bey ile konuşmak istediğimi ise şöyle anlatabilirim: TurkNet ülkemizde büyük kitlelerin taahhütsüz internetle buluşmasını sağladı. TurkNet, ben ve benim gibi düşünen birçok kişinin favot-ri internet servis sağlayıcısı haline sadece sunduğu hızla değil, aynı zamanda taahhütsüz internet vaadiyle de geldi. O nedenle Cem Çelebiler’in, daha doğrusu TurkNet’in bu konuyla ilgili düşüncesi benim açımdan önemliydi.

Sonuç olarak da Cem Bey ile her zamanki gibi keyifli bir sohbet ettik.

Umarım sizler de bu videoyu izledikten sonra Cem Bey’in anlattıklarından yola çıkarak taahhütlü / taahhütsüz internetle ilgili fikirlerinizi bir kez daha gözden geçirirsiniz.