Cuma Raporu #280 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #280 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, faiz arttırımı, savaş…

34:52 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak!

59:37 TurkNet’te 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı!

01:06:21 Adobe’ MAX’te Firefly Image 2 ve diğer yenilikler ile karşımıza çıktı

01:16:36 Bard’lı Google Asistan ilk Samsung’a özel olacak

01:27:58 OnePlus modelleri Türkiye’de satışa çıktı! Open ise 19 Ekim’de geliyor

01:34:16 Pixel 8a da Yolda!

01:37:51 Xiaomi 14 serisi bu ay gelebilir?!

01:41:11 Yeni PS5 modelleri tanıtıldı

01:44:38 Mete Gazoz ve Melissa Vargas, Realme Türkiye’nin marka yüzü oldu

01:53:29 Starlink Telefondan Kullanılabilecek

02:04:18 Türkiye’de Son 10 Yılın En Popüler Parçaları