Cuma Raporu #280 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #280: IMEI Süresi, Adobe MAX, Telefonda Starlink ve dahası
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Cuma Raporu #280 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, faiz arttırımı, savaş…
34:52 1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak!
59:37 TurkNet’te 12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı!
01:06:21 Adobe’ MAX’te Firefly Image 2 ve diğer yenilikler ile karşımıza çıktı
01:16:36 Bard’lı Google Asistan ilk Samsung’a özel olacak
01:27:58 OnePlus modelleri Türkiye’de satışa çıktı! Open ise 19 Ekim’de geliyor
01:34:16 Pixel 8a da Yolda!
01:37:51 Xiaomi 14 serisi bu ay gelebilir?!
01:41:11 Yeni PS5 modelleri tanıtıldı
01:44:38 Mete Gazoz ve Melissa Vargas, Realme Türkiye’nin marka yüzü oldu
01:53:29 Starlink Telefondan Kullanılabilecek
02:04:18 Türkiye’de Son 10 Yılın En Popüler Parçaları