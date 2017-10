Nintendo Switch konsol satışı yarışında üstünlüğünü devam ettirmekte. Sektör izleme firması The NPD Group’un hazırladığı rapora göre Switch, Eylül ayında ABD’de en çok satan sistem oldu.

Yalnızca en çok satılan sistem olarak kalmayıp, aynı zamanda da SNES Classic Edition’ıda satışlara sunmasından bu yana, Nintendo ABD’de satılan oyun donanımlarının üçte ikisini kapladı. Mart ayından bu yana toplam 2 milyon Switch satışı yapan Nintendo, Xbox One, Playstation 4 gibi rakiplerine karşı bu ayla beraber üçüncü kez üstünlük sağlamış oldu.

Yalnızca sistem satışları ile üstünlük sağlamayan Nintendo’nun The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi bir çok oyunu hala konsol oyun satışlarının ilk 10 listesinde yer almayı başarıyor. 2017’nin devamında hala büyük işler planlayan Nintendo, listenin başını kolay kolay bırakmayacakmış gibi duruyor. Son yaptığı açıklamalar ile, Super Mario Odyssey isimli oyununu 27 Ekim’de piyasaya süreceğini duyurmakla kalmayıp, The Elder Scroll V:Skyrim ve Doom gibi efsaneleşmiş oyunları da Kasım ayında sistemine ekleyeceğini duyurdu.