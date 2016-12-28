Oyunun tüm oyuncularına sunduğu bu hediyeyi kaçırmayın!

İster oynasın ister oynamasın; 7’den 70’e herkesin bildiği bir karakter olan Mario‘nun telefon versiyonu Super Mario Run, sizleri sevindirecek güzel bir sürprizle geliyor. 50 milyon adet indirme sayısına ulaşan oyun, bu başarısını kullanıcılarına hediye vererek kutluyor.

Oyun içerisinde Kurbağa Ralli modunda (Toad Rally) kullanabileceğiniz “10 adet Ralli Bileti” hediyesini şu anda oyuna girip alabilirsiniz. “Umuyoruz ki bu modun zevkiyle herkes eğlenecek.” sözleriyle lanse edilen hediye etkinliği ne zaman bitecek bilmiyoruz ama etkinlik bitmeden ellerinizi çabuk tutmanızda fayda var.

15 Aralık tarihinde çıkan oyun, kısa bir sürede 50 milyon indirme sayısına ulaştı. Bu sayının 40 milyon adeti ilk dört günde görüldü. Böylesine büyük rakamları bir telefon oyunundan gördüğümüz zaman, bu sektörün ne kadar ciddi olduğunu ve başarısını günden güne katlanarak arttırdığını anlayabiliyoruz. Super Mario Run oyununu iOS ve Android telefonlarınızda ücretsiz bir şekilde demosunu indirebilir, doyasıya oynayabilirsiniz.