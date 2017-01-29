Super Mario Run Beklenen Başarıyı Yakalayamamış Gibi Gözüküyor

Super Mario Run, Nintendo’nun ilk mobil oyunu olarak 15 Aralık’ta iOS cihazlara çıktı ve Mart ayında da Android’e gelecek.

Super Mario Run çıktığı gün mükemmel indirme sayıları yakaladı ancak popülaritesi çabuk söndü gibi gözüküyor. Oyun Türkiye App Store’da 34.99 TL’den satılıyor. Ancak bir çok kişi yorumlarda bu parayı hak etmediğini düşünüyor. Hatta öyleki mağazada aldığı 300 küsür yorumun bir çoğu tek yıldız değerlendirme içeriyor.

Oyun ilk çıktı hafta Pokémon Go gibi inanılmaz bir başarı yakalamış gibi gözükse de ilk üç günde oyunu indirenlerin sadece %4’ü para vererek tam sürümü satın aldı. Kalan %96’sı oyunun ücretsiz olan ilk 4 bölümünü oynadı ve muhtemelen sildi. Oyun sadece uygulama sayfasında değil internet sitelerinde de eleştiri yağmuruna tutuluyor.

İstatistikler yalan söylemiyor. Oyunun indirilmeye açıldığı gün 10 milyon indirilme sayısına ulaşması bir başarı olarak görülebilir ancak oyun arkasına aldığı bu rüzgarı sürdüremedi. Mobil oyun sektörü bilgisayarın ve konsolun hakim olduğu oyun sektörünü bir anda değiştirdi. 2014’te 9 milyar dolar olan bilgisayar oyunu ekonomisinin 2018’de 35 milyar dolar olması beklenirken uygulama pazarının 2020’de 101 milyar dolarlık büyüklüğe erişmesi bekleniyor.