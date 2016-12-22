Nintendo’nun 15 Aralık’ta çıkardığı ilk düzgün mobil oyunu Super Mario Run başarından başarıya koşmaya devam ediyor.

Nintendo’nun yaptığı açıklamaya göre oyun iOS’a çıktıktan 4 gün sonra tam 40 milyon defa indirildi. Bu süre zarfında App Store rekoru kırmayı da başardı. Oyunun ilk gününde 2.85 milyon defa indirildiği dolaşan söylentiler arasındaydı ancak bu sefer ilk defa resmi sayılarla karşı karşıyayız. ü

Bu başarıya oyunun dünya çapında piyasaya çıkmasının da yardımı olduğunu söyleyebiliriz. Oyun 140 ülkede aynı anda App Store’dan yayınlandı. Oyunu indirmesi ücretsiz ancak ilk dört bölümü bitirdikten sonra 25 TL para ödemeniz gerekiyor. Mobil oyun sektöründe yüksek bir miktar. Şirket oyundan ne kadar para kazandıklarını ya da kaç oyuncunun oyunun tam sürümünü kullandığını paylaşmadı. Ancak oyunun 100’den fazla ülkede en çok satan uygulama oldu.