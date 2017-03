Super Mario Run 23 Mart Tarihinde Android Cihazlara Geliyor

Nintendo Amerika’nın açıklamasına Göre 23 Mart tarihinde Super Mario Run, Android cihazlara gelecek. Nintendo oyunu Aralık ayında sadece iOS cihazlara çıkarmıştı ve oyun28 milyon defa indirildi. Android kullanıcıları direkt olarak oyunun 2.0.0 versiyonunu alacak. Aynı gün 2.0.0 güncellemesi iPhone kullanıcılarına sunulacak. Güncelleme ile beraber oyuna oynanabilir yeni karakterler gelecek.

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 18, 2017