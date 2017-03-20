Super Mario Run 23 Mart Tarihinde Android Cihazlara Geliyor

Super Mario Run 23 Mart Tarihinde Android Cihazlara Geliyor

20 Mart, 2017 Oyun 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Ocak ayında Super Mario Run’ın Mart ayında Android platformuna çıkacağının haberini almıştık dün yapılan açıklamaya göre bu tarih kesinleşti.

Nintendo Amerika’nın açıklamasına Göre 23 Mart tarihinde Super Mario Run, Android cihazlara gelecek. Nintendo oyunu Aralık ayında sadece iOS cihazlara çıkarmıştı ve oyun28 milyon defa indirildi. Android kullanıcıları direkt olarak oyunun 2.0.0 versiyonunu alacak. Aynı gün 2.0.0 güncellemesi iPhone kullanıcılarına sunulacak. Güncelleme ile beraber oyuna oynanabilir yeni karakterler gelecek.

Oyun şu an için Google Play Store’da ön siparişe açılmış durumda.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore