Intel bu sene düzenlenen Super Bowl finalinde üzerinde LED aydınlatma bulunan 500 adet drone ile görsel bir şölen ortaya koydu.

Devre arası konserinde sahne alan Lady Gaga’nın şovuna damga vuran Intel geçen sene benzer bir gösteriyi 100 drone ile yapmıştı. Houston’da bulunan NRG stadyumunda düzenlenen etkinlikte dronelar önce Amerikan bayrağı şeklini aldı. Daha sonra ise devre arası konserinin ana sponsoru Pepsi logosunu oluşturdu ve en sonda şirketin logosuyla konser sona erdi.

Federal Havacılık Dairesi droneların stadyumun 55 kilometre çevresinde uçmasına izin verdi. Bunun nedeni ise binlerce kişinin üzerinde uçacak olan yüzlerce droneun herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi gösterildi.

Normalde böyle multi milyar dolarlık yapıların üzerinde uçuş yapmak yasak ancak konu Super Bowl olunca buna bu seferlik izin verildi. Şirket şovda geçen sene duyurduğu Shooting Star dronelarını kulandı. Droneların üzerinde yer alan LED aydınlatmalar 4 milyar farklı renkte olabiliyor. 28 gram ağırlığındaki dronelar 20 dakika boyunca havada kalabilme özelliğine sahip. 500 droneu aynı anda uçuran şirket aynı zamanda bir dünya rekoru kırdı.