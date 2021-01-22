StoreDot, sadece 5 dakikada şarj olan lityum iyon pilini duyurdu!

StoreDot adındaki İsrailli bir girişim, elektrikli araçlar için geliştirdikleri pil hücreleri ile araçların şarj süresini 5 dakikaya indirdiklerini açıkladı.

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Şirket tarafından üretilen ürün örneklerde, geleneksel pil hücrelerinin anot kısmında kullanılan grafiti, metaloid nanopartiküller ile değiştirilmiş. Böylelikle grafitteki güvenlik, şarj döngüsü ömrü ve şişme gibi sorunların önüne geçildiği söyleniyor. Çin’de, EVE Energy tarafından üretilen bu piller ile StoreDot, elektrikli araçların 5 dakikada şarj edilebilmesini ticari bir standart haline getirmek istediklerini söyledi.

StoreDot CEO‘su Dr. Doron Myersdorf, “En seçkin bilim insanlarından oluşan ekibimiz, yenilikçi malzemeler ve hücre tasarımı ile hızlı şarjın doğasında bulunan güvenlik, döngü ömrü ve şişme gibi sorunların üstesinden geldi. Bugün duyurduğumuz teknolojinin seri üretime uygulanabilir hale gelmesi, bir kilometre taşı diyebiliriz. Bu teknolojiye sahip prototip pilin, bu yıl içinde piyasaya sürülmesini planlıyoruz.” dedi.

5 dakikada şarj teknolojisi ile yakın zamanada buluşabiliriz

İsrailli şirket daha önceden iki tekerlekli bir elektrikli araç üzerinde bu şarj teknolojisini denemiş. Fakat görünen o ki, bu tip bir şarj performansı için şu an kullanılan şarj istasyonlarından çok daha güçlüleri gerekiyor. StoreDot, 2025 yılında şu anki şarj altyapısı ile bir arabayı, 5 dakikada 160 km menzil ekleyecek şekilde şarj etmeyi planlıyor.

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Myersdorf, “Beş dakikada şarj olabilen lityum iyon pil mantık dışı olarak görülüyordu. Biz ise bu imkansızlığın çözümünü bir laboratuvar prototipi ile değil, seri üretim öncesi örnekleri ile sizlere gösterdik. Bu da demek oluyor ki bu çözüm, uygulanabilir ve ticari olarak hazır bir halde.” diyor.

StoreDot’un yaptığı bu pildeki nanopartiküller, iyonların hareketini grafitten daha verimli bir şekilde desteklediği belirtiliyor. Bazı kaynaklara göre bu nanopartiküllerin germanyum temelli olduğu ve üretiminin daha kolay olduğu söyleniyor. Fakat StoreDot’un esas hedefi, şu anki lityum iyon pillere göre daha ucuz maliyetlere sahip olan silikonu kullanmak.

Kaynak: Carscoops