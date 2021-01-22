Genel
StoreDot, sadece 5 dakikada şarj olan lityum iyon pilini duyurdu!
StoreDot adındaki İsrailli bir girişim, elektrikli araçlar için geliştirdikleri pil hücreleri ile araçların şarj süresini 5 dakikaya indirdiklerini açıkladı.
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Şirket tarafından üretilen ürün örneklerde, geleneksel pil hücrelerinin anot kısmında kullanılan grafiti, metaloid nanopartiküller ile değiştirilmiş. Böylelikle grafitteki güvenlik, şarj döngüsü ömrü ve şişme gibi sorunların önüne geçildiği söyleniyor. Çin’de, EVE Energy tarafından üretilen bu piller ile StoreDot, elektrikli araçların 5 dakikada şarj edilebilmesini ticari bir standart haline getirmek istediklerini söyledi.
StoreDot CEO‘su Dr. Doron Myersdorf, “En seçkin bilim insanlarından oluşan ekibimiz, yenilikçi malzemeler ve hücre tasarımı ile hızlı şarjın doğasında bulunan güvenlik, döngü ömrü ve şişme gibi sorunların üstesinden geldi. Bugün duyurduğumuz teknolojinin seri üretime uygulanabilir hale gelmesi, bir kilometre taşı diyebiliriz. Bu teknolojiye sahip prototip pilin, bu yıl içinde piyasaya sürülmesini planlıyoruz.” dedi.
5 dakikada şarj teknolojisi ile yakın zamanada buluşabiliriz
İsrailli şirket daha önceden iki tekerlekli bir elektrikli araç üzerinde bu şarj teknolojisini denemiş. Fakat görünen o ki, bu tip bir şarj performansı için şu an kullanılan şarj istasyonlarından çok daha güçlüleri gerekiyor. StoreDot, 2025 yılında şu anki şarj altyapısı ile bir arabayı, 5 dakikada 160 km menzil ekleyecek şekilde şarj etmeyi planlıyor.
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Myersdorf, “Beş dakikada şarj olabilen lityum iyon pil mantık dışı olarak görülüyordu. Biz ise bu imkansızlığın çözümünü bir laboratuvar prototipi ile değil, seri üretim öncesi örnekleri ile sizlere gösterdik. Bu da demek oluyor ki bu çözüm, uygulanabilir ve ticari olarak hazır bir halde.” diyor.
StoreDot’un yaptığı bu pildeki nanopartiküller, iyonların hareketini grafitten daha verimli bir şekilde desteklediği belirtiliyor. Bazı kaynaklara göre bu nanopartiküllerin germanyum temelli olduğu ve üretiminin daha kolay olduğu söyleniyor. Fakat StoreDot’un esas hedefi, şu anki lityum iyon pillere göre daha ucuz maliyetlere sahip olan silikonu kullanmak.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Honor CEO’su Intel ve Qualcomm ortaklıklarını duyurdu
Honor, Huawei ile ayrılığının ardından büyük atılımlar için yola çıkıyor. Şirketin CEO’su George Zhao, Intel, Qualcomm, Microsoft ve Sony gibi çeşitli şirketlerle ortaklıklarını duyurdu.
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Honor, Huawei’in alt markası olarak kullanıcılara daha uygun fiyatlı telefonlar sunmak ve ürün çeşitliliğini arttırmak için kuruldu. Oldukça başarılı olan şirket, Huawei çatısı altında oldukça başarılı modeller üreterek iyi bir Pazar payı elde etmeyi başarmıştı. Daha sonra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ortasında kalan Huawei’in, ABD’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmış ve ürün tedariki konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Honor’un da bu ambargodan payına düşeni almasıyla akıllı telefon satışları yavaşlamış ve tedarik sıkıntıları sebebiyle üretim azalmıştı. Daha sonra gittikçe kan kaybeden marka, Huawei tarafından hala değerliyken elden çıkarıldı ve Shenzen Zhixin New Information Technology Co’ya satıldı. Bu gelişmeden sonra ilk akıllı telefonunu V40 modelini piyasaya süren şirketin CEO’su bazı açıklamalarda bulundu.
Honor ve yeni ortaklıkları
Honor CEO’su George Zhao, yaptığı bir açıklamada Honor’un MediaTek, Qualcomm, AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung ve Sony gibi teknoloji şirketleriyle iş birliği yapacağını açıkladı. Son beş ayın oldukça zorlu geçtiğini belirten Zhao, şirketin orta ve üst düzey akıllı telefon pazarında iyi işler çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Analistler markanın temel hedefinin Huawei çatısı altında sundukları kaliteyi yakalamayı hedeflediğini iddia etti. Şirketin ilk işlerinden biri 8 bin çalışanına yuva olacak yeni bir genel merkez bulmak olacak.
Huawei çatısında 50 milyon satış
Honor, Canalys raporuna göre Huawei çatısı altındayken 2020 yılının ilk üç çeyreğinde 38 milyon adet telefon satmayı başardı. Bu şirketin yıllık 50 milyon telefon satış hedeflerine oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Huawei çatısı altında, Huawei Mobile Services ( HMS ) ile bu satış rakamlara ulaşan şirketin, Google servisleriyle neler yapacağı merak konusu. Konuyla yeni ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Cem Bölükbaşı artık Formula 3’te!
Simülasyon yarışlarda kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren ve simülasyondaki gücünü gerçek dünyada pistlere de taşıyarak; dünyada artık parmakla gösterilmeye başlayan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı; BlackArts Racing ekibiyle, Formula 3 Asya şampiyonasında kariyerinin ilk tam sezonunu yarışmaya hazırlanıyor.
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Cem Bölükbaşı’nın ilk yarışı Dubai’de olacak
E-sporda kazandığı dünya şampiyonlukları ardından son iki sezondur profesyonel yarış pilotu olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren Cem Bölükbaşı, 2021’de vites büyüttü. Bölükbaşı, toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilecek Formula 3 Asya serisine katılarak; kariyerinin ilk tam sezon Formula şampiyonasını tamamlamaya hazırlanıyor. Bölükbaşı, F3 Asya serisinde BlackArts Racing Team adına mücadele ederek; önemli bir yarış deneyimi elde etmiş olacak.
F3 Asya serisinin ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşecek. İlk hafta sonu toplamda üç yarış; 4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Abu Dhabi, Yas Marina’da ise üçer yarış düzenlenecek. Bu sezon başarılı pilotlar Lorenzo Fluxa, Zdenek Chovanec ve Rafael Villagomez ile aynı takımda yarışacak olan Bölükbaşı; 12-14 Şubat ve 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen son iki ayakta da üçer yarış tamamlayıp; toplamda 15 tek koltuk araç yarışını geride bırakacak. Dileyenler, yarışları F3 Asya’nın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek.
Sezon öncesi heyecanını paylaşan Bölükbaşı, “Motorsporlarının en üst seviyesi olan Formula 1’de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum. Çok mutluyum. Sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol, yelken gibi çok sayıda spor dalını destekleyen ve bu alanlarda ülkemizden genç sporcuların yetişmesini sağlayan Doğuş Grubu’na da, bu heyecanlı serüvenimde bana güvendikleri; ana sponsor olarak beni destekleyip ülkemi temsil etmeme vesile oldukları için özel teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Cem Bölükbaşı kimdir?
İlk F3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotumuz, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla geniş kitlelerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. E-spordan gerçek yarışlara geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı; 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi İstanbul’da üretime başlıyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, Türkiye’deki üretim faaliyetleri devam ediyor. Gelen bilgiye göre Xiaomi, İstanbul Avcılar’da yerli üretime başlıyor.
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Ülkemizde oldukça sevilen Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Türkiye’de üretime başlıyor. Bir süre önce ülkemize gelen 200 dolar altındaki telefonlarla ilgili ithalat yasaları, Covid-19 pandemisi sebebiyle az da olsa Çin’den kayan üretim ve düşük kur bir araya geldiğinde son dönemlerde ortaya yeni bir trend çıktı yerli üretim. Samsung, Oppo, Vivo, TCL, Tecno, Infinix ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalara başladı. Bu şirketlerden biri ve Dünya’nın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, yerli üretim için İstanbul Avcılar’da üretime başlıyor.
Xiaomi yerli üretime başlıyor
Ortaya atılan iddiaya göre, Xiaomi, Salcomp’un İstanbul / Avcılar’da bulunan fabrikasında üretim yapacak. Apple ve Xiaomi’nin tedarikçilerinden biri olan bu şirket, Avcılar’da 14 bin metrekarelik bir fabrikasında iki bin kişi çalıştıracak. Yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen fabrika ülkemiz için hem katma değer, hem de ciddi bir istihdam kapısı olacak. Amiral gemisi modellerin üretim sürecinin daha karmaşık ve daha ciddi yatırımlar istemesi sebebiyle Xiaomi, ülkemizde sadece giriş ve orta seviye telefonlar üretecek. Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devinin, gelişmeleri önümüzdeki hafta yapacağı bir lansmanla basına duyurması bekleniyor. Türkiye’de oldukça sevilen ve tercih edilen şirket bu hamlesiyle tekrar kullanıcıların gönüllerini kazanacak gibi duruyor.
Başka üreticiler de geliyor
Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek olan tek şirket değil. Gelen bilgilere göre diğer üreticiler de Türkiye’de yatırım ve üretim için çalışmalar yapıyor. Oppo, Vivo, Tecno, TCL , Infinix, Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri de ülkemizde Vestel, Arçelik ve diğer şirketlerle iş birliği yaparak akıllı telefon üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Umarız ülkemizde yerli üretim gibi ılımlı ekonomik hamleler devam eder ve kullanıcılar uygun fiyata bu teknolojilere erişebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Yazan: market2020, 20 saat önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
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