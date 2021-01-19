Novitec’ten 791 beygirlik Ferrari F8 Tributo modifikasyonu

Ferrari F8 Tributo, İtalyan üreticinin en efsane modellerinden 458 Italia‘nın güncel ürün gamındaki temsilcisi. Hali hazırda oldukça etkileyici olan F8 Tributo’ya, Novitec tarafından bir dokunuş yapıldı.

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Ferrari F8 Tributo, fabrika çıkışı haliyle 710 beygir güç ve 770 Nm tork değerlerine sahip. Bu değerler ise çift turbo beslemeli 3.9 litrelik V8 bir motordan geliyor. Araç bu haliyle 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlıyor.

Novitec ise bu değerleri 791 beygir güç ve 898 Nm torka yükseltmiş. Bu yeni güçlendirmelerle aracın 0-100 km/s hızlanması 2.6 saniyeye inmiş. Ayrıca aracın saatte 340 km’yi aşan bir maksimum hızı da olduğunu belirtelim.

Novitec, F8 Tributo’nun karakterini koruyarak, “sürüş keyfine daha fazla yatırım” mottosuyla bu projeyi yapmış. Bunu karbonla güçlendirilmiş paslanmaz çelik egzozun ısısını daha iyi dağıtmak için altınla kaplanmış Inconel marka spor egzoz kullanmasından anlamak mümkün.

Aracın dış detaylarındaki kişiselleştirme seçenekleri olarak karbon fiber kaput, ızgaralar, sportif yan etekler ve yere basma kuvvetini arttıran büyük arka kanat alınabiliyor. Ayrıca lip spoyler, özel arka difüzör ve 21-22 inçlik jant takımları da sipariş edilebiliyor.

Novitec’in F8 Tributo projesinde sürüş yüksekliğini 35 mm azaltan spor yaylar, üst seviye kalitede deri veya Alcantara ile istenen renk ve döşeme tasarımına sahip kabin gibi özellikler de bulunuyor.

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Kaynak: Carscoops