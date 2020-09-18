SteelSeries Arctis 9, PlayStation 5 ve PC uyumlu olacak!

SteelSeries tarafından satışa sunulacak olan yeni kulaklık modeli Arctis 9, PlayStation 5 ve PC ile uyumlu olacak. Tasarım ve teknik özellikler yönünden Arctis 9, bir önceki versiyon olan Arctis 9x modeliyle neredeyse aynı özelliklere sahip. Fakat Arctis 9 modeli, 9X’in aksine PS5 ile uyumlu olacak.

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SteelSeries Arctis 9, farklı platformlarda oyun oynamayı seven kullanıcılar için öne çıkan kulaklık modellerinden biri olacak

Tam şarjda 20 saatlik batarya ömrü sunacak olan SteelSeries Arctis 9 ile, cihazlarınızla kablosuz olarak bağlantı kurmanız mümkün. Ayrıca Arctis 9’un çoklu kablosuz bağlantı desteği sayesinde, bir yandan oyun oynarken bir yandan da telefonda konuşabilmeniz veya podcast dinleyebilmeniz mümkün. Cihazın üzerindeki kontrol tuşları da, Arctis 9X’ten alışkın olduğumuz konumda tutulmuş. Ek olarak yine, kulaklığın sol tarafında bulunan ve kullanım amacınıza göre içeri girip çıkabilen bir mikrofon mekanizması mevcut. Bu sayede mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda, kulaklıkta bulunan hazne içine sokarak size rahatsızlık vermesini engelleyebilmeniz de mümkün.

Cihazın sağ tarafında, kulaklığını kablolu olarak kullanabilmek isteyenler için bir adet 3.5 mm jak girişi sunulmuş. Micro-USB girişi ile şarj edilebilen Arctis 9, yan tarafta bir adet mikrofon susturma butonuna da sahip. Bu sayede istenmeyen durumlarda hızlı bir şekilde mikrofonunuzu kapatabilmeniz de mümkün kılınmış. Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 199 Dolar olarak belirlenen SteelSeries Arctis 9 modelinin, yeni oyun konsollarının ülkemize girişiyle beraber ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!