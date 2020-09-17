Oyun
PlayStation cephesi, Game Pass modelini mantıklı bulmuyor!
PlayStation cephesinden hayranlarını üzecek bir haber daha. Firma Xbox Game Pass modelinin mantıklı olmadığını düşünüyor.
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PlayStation cephesine göre, Game Pass modeli sürdürülebilir değil!
Oyun dünyasının son günlerde merkezinde yer alan oyun konsolları, artık çıkış tarihleri ile birlikte yeni kullanıcılarını bekliyor. Önce Microsoft ardından da Sony tarafından yapılan tanıtımlar ile sayesinde, konsol dünyasının iki önemli yarışçısı ellerindekileri hayranlarına sundu. Özellikle dün Sony‘nin yaptığı canlı yayın ile fiyatı ve çıkış tarihi belli olan yeni nesil oyun konsolu, uzun bir dönem daha tartışmalara neden olacak gibi gözüküyor. Gerek fiyatı gerekse bünyesinde sunulacak ürünlerin fiyatı nedeniyle hayranlarını ikiye bölen oyun konsolu, son gelişmeler ile birlikte bu durumu sürdürecekmiş gibi gözüküyor. PlayStation CEO‘su Jim Ryan yaptığı açıklama ile, firmanın Xbox Game Pass tarzı bir sisteme sahip olmayacağını duyurdu. Bu sistemin kendilerine mantıklı gelmediğini belirten Ryan, aynı zamanda Game Pass‘in sürdürülebilirliğinden şüpheli.
Özellikle artan oyun fiyatları nedeniyle kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan Game Pass sistemini PlayStation tarafında görememek oldukça üzücü olacak gibi duruyor. Firma oyun fiyatlarının ABD’de 70 dolar, Avrupa’da ise 80 euro olacağını lansmanın bitiminden saatler sonra duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından tartışmaların bitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde satışa çıkacak. Bakalım kullanıcıların tercihi ne yönde olacak bekleyip göreceğiz.
Haber
Haftanın Epic Games ücretsiz oyunları-12
Her hafta belli başlı oyunları oyunculara ücretsiz olarak sağlayan Epic Games’in bu hafta hediye edeceği yapımlar belli oldu. Geçtiğimiz zamanlarda olduğu gibi bu hafta da sektörde büyük yer edinmiş oyunları ücretsiz olarak elde edebiliyoruz. Haftanın menüsünde Football Manager 2020, Watch Dogs 2 ve Stick It To The Man! adlı yapımlar var.
Steam ile girdiği yarışta kupon, her hafta ücretsiz yapımlar ve ülkelere özel fiyatlandırma gibi özellikler sunan Epic, görünen o ki yarışta kuvvetli bir koz oynuyor. GTA 5, Borderlands ve ARK: Survival Evolved gibi yapımları geçmişte kalıcı olarak edindiğimiz platform, Steam ile ciddi bir rekabet içerisinde gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde de yüksek satış rakamlarına ulaşmış bazı yapımları Epic Games bünyesinde ücretsiz olarak edinebileceğimiz söyleniyor.
Football Manager 2020
Planlama ve gelişimi daha önce hiç olmadığı kadar ödüllendiren ve menajerleri hem kendi hem de takımlarının kimliklerini geliştirmeye ve iyileştirmeye teşvik eden yeni özellikler ve oyun kontrolleri sunan Football Manager 2020’de bütün fikirlerin önemini anlayacaksınız.
Watch Dogs 2
San Francisco’ya hoş geldiniz! Ünlü bilgisayar korsanı grubu DedSec’e katıl ve tarihin gördüğü en büyük bilgisayar korsanlığı eylemini gerçekleştir. Bu yolda her şeyin bir açığı olduğunu asla unutma!
Stick It To The Man!
Sağlam testçi Ray, korkunç bir kaza geçirir ve beyninden çıkan dev, pembe bir spaghetti kolla uyanır! Yeni olağanüstü güçleri sayesinde insanların zihnini okuyabilir ve dünyayı değiştirebilir; fakat şu anda işlemediği bir suç nedeniyle aranıyor.
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Nasıl elde edilir?
Yapımlara ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan Football Manager 2020, buradan Watch Dogs 2 ve son olarak buradan Stick It To The Man” için ayrılan bağlantılara giderek ayrı ayrı “Yükle” butonlarına tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyunlar kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 13 Ağustos 18:00.
Oyun
Microsoft: Xbox Game Pass, OxygenOS için sunulmayacak!
Microsoft, Xbox Game Pass kapsamında sunduğu Project xCloud hizmetinin Android TV ve OxygenOS için sunulmayacağını açıkladı. OnePlus ise bunun tam tersini, kullanıcıların sorunsuz bir şekilde xCloud’u çalıştırabileceklerini söyledi.
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OxygenOS için Xbox Game Pass desteği verilmeyecek
Birkaç ay süren testlerden sonra Microsoft, Xbox GamePass Ultimate kapsamında bu hafta resmi olarak Project xCloud servisini kullanıma sundu. Microsoft’un bulut tabanlı bu akış hizmeti normalde çoğu Android cihazlara destek veriyor. Ancak Microsoft, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Android TV, BlueStacks ve Chrome OS başta olmak üzere bazı platformlarda Xbox Game Pass’i sunmayacağını söyledi.
Cloud gaming is not currently supported on iOS devices. Also, devices that run modified, alternate, or emulated versions of Android OS (including, but not limited to: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, or BlueStacks) will not support cloud gaming.
— Xbox Support (@XboxSupport) September 15, 2020
“Bulut oyunları şu anda iOS cihazlarda desteklenmemektedir. Ayrıca, Android OS’in değiştirilmiş, alternatif veya benzetilmiş sürümlerini çalıştıran cihazlar (bunlarla sınırlı olmamak üzere: Chrome OS, Fire OS, OxygenOS, Android TV, Android Auto, BlueStacks) bulut oyunlarını desteklemeyecektir.”
Burada dikkat çeken bir detay var. Microsoft, açıklamasında Xbox Game Pass hizmetinin OxygenOS kullanıcı arayüzüne sahip olan cihazlarda da çalışmayacağını ifade ediyor. Android TV, Android Auto ve diğerleri bir yana; OxygenOS’in Xbox Game Pass desteğine sahip olmaması, çok büyük bir infial yaratabilir.
OnePlus: OxygenOS, xCloud platformunu destekliyor!
Konuyla alakalı OnePlus kanadından da bir açıklama geldi. OnePlus, Android Central ekibine verdiği bir demeçte, Microsoft’un Xbox Game Pass’in OxygenOS için uygun olmadığı iddialarını yalanladı. OnePlus kullanıcılarının xCloud’u rahatlıkla kullanabileceklerini ifade eden şirket, devamında şunları ekledi:
“OxygenOS’un Xbox bulut oyunlarını desteklediğini doğrulayabiliriz. Bu, Xbox Game Pass Ultimate üyelerinin, mevcut en iyi mobil oyun cihazlarından bazıları olan OnePlus cihazlarıyla bulut oyunlarının (Beta) keyfini çıkarabileceği anlamına gelir.”
Aslına bakacak olursanız Microsoft’un OxygenOS adını anması oldukça garip bir detay. OxygenOS, tıpkı Samsung One UI ve Xiaomi MIUI gibi standart bir Android kullanıcı arayüzü. Microsoft, açıklamasında diğer kullanıcı arayüzlerinin adını ise hiçbir şekilde anmadı. Bu bağlamda sadece OxygenOS’ten bahsetmesi, büyük olasılıkla sehven yapılmış bir tanımlama olabilir.
Oyun
Tanıtılan PS5 oyunları: Çıkış tarihleri, fragmanlar ve dahası!
Nihayet PS5 hakkında bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Sony’nin dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni konsolun çıkış tarihini ve satış fiyatını öğrendik. Aynı etkinlikte oyunlar hakkında da bir çok detayı öğrendik. Yeni PS5 oyunları ile ilgili detayları sizler için derledik.
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En iyi PS5 oyunları
Bu listedekiler oyuncular tarafından en çok beklenen konsol oyunları diyebiliriz.
Final Fantasy XVI
Final Fantasy XVI, PlayStation’a özel olarak geliyor. Square Enix’in en başarılı franchise’ı olan oyun, görünüşe göre, XV’de daha fazla Chocobos için kullanılan yol-gezici mekanizmayı tercih etmiyor. Yine de önceki başlıktan elde edilen açık dünya unsurlarını koruyup korumayacağı belli değil. Fragmanda “PS5 deneyimini taklit eden PC’de çekildi” cümlesi yer aldı. Oyunun yapımcısı Naoki Yoshida, gelecek yıl oyun ile ilgili daha çok bilgi vereceğini söyledi. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Little Devil Inside
PS5 oyunları arasında en ilginç ve komik fragmana sahip oyun belki de Little Devil Insıde‘dı. Animasyon stili fragman oyuncuların beğenisini kazanmış gibi. Fragman her ne kadar ilginç ve komik olsa da oyun hakkında çok fazla bilgi içermiyor.Fragmanın yarısı, dünyayı dolaşan ve canavarlarla savaşan genç bir karakteri gösterdi. Diğer yarısı, kasabanın içinden geçen ve tuvalette oturan yaşlı bir beyefendiyi takip etti. Oyunun çıkış tarihi henüz netlik kazanmış değil.
Kena: Bridge of Spirits
Kena: Bridge of Spirits, bazı özel büyülü güçlere sahip görünen genç bir kızın etrafında dönüyor. Bu güçleri düşmanlarla savaşmak için bir kılıç, bir yay ve ok kombinasyonu olarak kullanıyor. Dövüşe ek olarak Kena, Rot adı verilen bu sevimli siyah yaratıkları kontrol edebiliyor gibi görünüyor. Muhtemelen, oyun boyunca Rot’u kullanmanızı gerektiren en az birkaç bulmaca olacak, hatta daha fazlası olmayacak gibi görünüyor.
Deathloop
Eğer daha önce Dishonored oyunlarını oynadıysanız bu oyunu çok seveceksiniz. Bu yeni oyunun bir çok kontrol ve güç özellikleri Dishonored oyunlarına benziyor. Deathloop’ta Colt adında bir adam olarak oynuyorsunuz. Yapmanız gereken en önemli şey öldürülmeden önce herkesi öldürmek. Eğer öldürülürseniz tekrar başlarsınız.Oyunda, nakavt etmeye çalıştığınız sekiz hedefin yanı sıra her zaman peşinizden gelen yüksek eğitimli bir suikastçı var.
Spider-Man: Miles Morales
PS5 oyunları arasında en çok kafa karıştıran oyunun Spider-Man: Miles Morales olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncular, Spider-Man: Miles Morales’in Insomniac’ın orijinal Spider-Man oyununun bir genişlemesi olacağını düşünüyorlardı. Bunun yerine, orijinal oyunun hikayesinin üzerine inşa edilecek bağımsız bir oyun olduğu onaylandı. Miles Morales, oyuncuların deneyebileceği farklı güçlere sahip olacak. Ayrıca, hızlı seyahat yükleme süresi neredeyse yok olacak ve oyuncuların New York’u hiç vakit kaybetmeden seyahat etmelerine izin verecek.
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn‘ın merakla beklenen devamı. Görünüşe göre oyun büyük ölçüde oyuncuların Horizon Zero Dawn hakkında sevdiği her şeyi alıyor ve sadece ortamı ile canavarları değiştiriyor. Horizon Forbidden West, keşfetmeniz için devasa bir dünya ile batı ABD’de geçecek. Görünüşe göre, keşfedebileceğiniz muhteşem su altı alanları bile olacak. Oyunun çıkış tarihinin 2021‘de olması planlanıyor.
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020’de piyasaya sürülecek. Başlangıçta bu yılın başlarında yayınlanması planlanıyordu, ancak CD Projekt RED bunu erteledi. Cyberpunk 2077’yi PS4 için de alabileceksiniz. PS4 versiyonuna sahip kullancıılar oyunu ücretsiz olarak PS5’e yükseltebilecek.