Steam artık kullanıcıların etiketlere, geliştiricilere, yayıncılara ve franchise’lara göre arama yapmasına izin verecek yeni hızlı arama özelliğini duyurdu.

Valve Steam’in arama işlevini genişletti. Artık etiketlere, geliştiricilere, yayıncılara ve franchise’lara göre arama yapmak mümkün oluyor. Ayrıca Valve, PC oyun mağazasının arama motorunun yanlış yazılan kelimelere karşı daha az hassas olduğunu iddia ediyor.

Örneğin, kullanıcılar “dungeon crawler” terimini aradıklarında, bu etikete sahip tüm oyunları içeren bir oyun listesi görüntüleyebiliyorlar. Aynı şey kullanıcıların belirli oyun serileri ya da geliştiriciler ve yayıncılar hakkında arama yapmaları için de geçerli. Daha önce, Steam’in ana arama çubuğu üzerinden yalnızca oyunlarda arama yapmak mümkündü.

Buna ek olarak Valve, yazım hatalarının veya yanlış yazılan kelimelerin daha iyi ele alınabileceğini söylüyor. ‘hgwart’ araması yapıldığında, daha önce hiçbir sonuç bulunmazken, Hogwarts Legacy yine sonuçlar arasında görünecek. Arama değişiklikleri Steam’in hem web hem de mobil sürümleri için geçerli.

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Nisan ayında Steam, oyun platformunun kullanıcı arayüzüne bazı önemli eklemeler içeren yeni bir Steam İstemcisi beta sürümü yayınladı. Örneğin, oyun içi yer paylaşımı, oynanmakta olan belirli bir oyun için dijital bir not defteri de dahil olmak üzere çeşitli yeni uygulamalar ve widget’lar içeren bir araç çubuğu kazandı.